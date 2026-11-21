Una movilización de cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil se registró en la colonia Fátima, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara un presunto incendio al interior de una vivienda, lo que generó la movilización de elementos de Bomberos Tácticos para verificar la situación y descartar riesgos para los habitantes.

El reporte tuvo lugar en unos departamentos ubicados sobre la calle 35-A, entre las calles 64 y 62, hasta donde arribaron los cuerpos de emergencia para atender el llamado.

Al realizar una inspección, confirmaron que se trataba de un conato de incendio registrado en el área de la cochera del inmueble.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el fuego fue controlado oportunamente por los propios inquilinos, por lo que no llegó a propagarse hacia otras áreas de los departamentos ni provocó una situación de mayores consecuencias.

Posteriormente, los elementos realizaron una revisión preventiva para descartar cualquier riesgo de que el fuego pudiera reactivarse y emitieron algunas recomendaciones a los habitantes para evitar nuevos incidentes.

Una vez confirmado que la situación estaba bajo control y que no existía peligro para los ocupantes, las autoridades y los cuerpos de emergencia dieron por concluida su intervención y se retiraron del lugar. No se reportaron personas lesionadas ni mayores afectaciones.