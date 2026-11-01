Conato de incendio en vivienda moviliza a cuerpos de emergencia en la colonia Tecolutla

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró en la colonia Tecolutla, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara el incendio de una vivienda en cuyo interior presuntamente había personas. La alerta provocó la intervención de Bomberos Tácticos, personal de Protección Civil, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y paramédicos.

Los hechos ocurrieron en la parte posterior de un inmueble ubicado sobre la calle 34, entre las calles 41 y 43, hasta donde se trasladaron las distintas corporaciones para verificar la situación y atender la emergencia.

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Al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron que se había registrado un conato de incendio debajo de una tarja al interior de la vivienda. El incidente ocasionó afectaciones menores, pero generó momentos de preocupación entre los ocupantes del inmueble.

Durante la emergencia, una mujer presentó una crisis nerviosa, por lo que recibió atención por parte de los paramédicos que acudieron al sitio. Después de ser valorada, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital, por lo que permaneció en el lugar.

Cuerpos de auxilio confirmaron que se había registrado un conato de incendio. / Por Esto.

Una vez controlada la situación, personal de Protección Civil realizó las recomendaciones correspondientes a los habitantes de la vivienda, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y evitar que una situación similar pudiera convertirse en una emergencia de mayores dimensiones.

Finalmente, tras descartar mayores riesgos y concluir las labores de atención, las corporaciones participantes se retiraron del lugar, dando por terminada la movilización.

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