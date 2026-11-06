Automóvil intenta ganarle el paso a camioneta repartidora de hielo y provoca fuerte choque en la colonia Morelos en Ciudad del Carmen

Un accidente de tránsito entre un automóvil particular y una camioneta repartidora de hielo se registró durante la tarde de este viernes en calles de la colonia Morelos, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre la avenida Camarones, en el cruce con la calle 62, donde se vio involucrado un automóvil Ford Fiesta, color negro, conducido por una joven mujer, así como una camioneta Nissan, color blanco, equipada con una caja refrigerada y utilizada para la distribución de hielo.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la conductora del automóvil particular presuntamente intentó ganarle el paso a la camioneta repartidora, cuya unidad circulaba sobre su carril correspondiente. Sin embargo, durante la maniobra terminó impactándose contra uno de los costados de la caja refrigerada.

A consecuencia del golpe, el automóvil Ford Fiesta sufrió daños considerables en la parte delantera, al grado de desprenderse por completo su defensa, mientras que la camioneta presentó daños en uno de los costados de su caja. Ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, obstruyendo por completo los dos carriles de circulación.

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La situación generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por ese sector, quienes tuvieron que esperar mientras los involucrados resolvían la situación y se realizaban las diligencias correspondientes. Pese a lo aparatoso del accidente, no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, ya que ninguno de los conductores presentó lesiones.

Minutos después arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras y peritos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las valoraciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Finalmente, ambos conductores dialogaron y decidieron llegar a un acuerdo por cuenta propia, estableciendo que cada quien se haría responsable de los daños de su respectiva unidad, por lo que optaron por no continuar con mayores procedimientos. Una vez alcanzado el acuerdo, los vehículos fueron retirados y la circulación pudo restablecerse.

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