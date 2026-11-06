Una bebé perdió la vida cuando era trasladada al hospital general de Felipe Carrillo Puerto

En circunstancias extrañas, una bebé perdió la vida cuando presuntamente era trasladada al hospital general de esta ciudad, que al ingresar ya no contaba con signos vitales y ante esta situación las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento de lo que había ocurrido.

Los hechos se registraron durante la tarde de este viernes al ser reportado el fallecimiento de una bebé que estaba siendo trasladada al nosocomio de esta ciudad, por lo que llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos y más tarde personal de la FGE, atrás de agentes de Policía de Investigación y Peritos.

Trascendió que los familiares de la víctima son originarios de la ciudad de Playa del Carmen, quienes decidieron llevar a la menor a la comunidad de Tuzik para que le pudieran realizar unas curaciones por un hierbatero al pensar que la menor presentaba el mal del ojo.

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Pero al llegar al crucero del poblado de Tuzik, la menor se agravó más por lo que se desplazaron hasta la comunidad de Tihosuco para una consulta médica y por la gravedad del caso fue trasladada en una ambulancia de la Secretaría de Salud al hospital general, dejando de emitir signos de vida antes se llegar al hospital.

Finalmente, la menor fue ingresada al hospital donde confirmaron que ya no contaba son signos de vida, lo que fue notificado a las autoridades policiales y de investigación.