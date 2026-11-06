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Motociclista sufre fracturas de gravedad tras impactar con un taxi en Cancún

Debido a la velocidad y a lo sorpresivo de la maniobra, el conductor de la unidad de dos ruedas no pudo esquivar el impacto y chocó.

Por Erick Díaz

6 de nov de 2026

2 min

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Ambulancias de diferentes empresas llegaron al lugar de los hechos.
Ambulancias de diferentes empresas llegaron al lugar de los hechos. / Foto: Por Esto!

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en el cruce de las avenidas Nichupté y 127 dejó como saldo un motociclista con fracturas de gravedad y dos personas de la tercera edad con contusiones, además de considerables daños materiales. El fuerte encontronazo movilizó a los cuerpos de emergencia y a los elementos de la Dirección de Tránsito.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo de transporte público en su modalidad de taxi circulaba sobre la avenida Nichupté.

Al llegar a la altura de la avenida 127, el chofer intentó realizar una maniobra de intromisión e incorporación sin tomar las precauciones necesarias, cortándole la circulación de manera intempestiva al motociclista que transitaba con preferencia sobre la misma vía.

Debido a la velocidad y a lo sorpresivo de la maniobra, el conductor de la unidad de dos ruedas no pudo esquivar el impacto y chocó frontalmente contra el costado del vehículo de alquiler. Por la fuerza de la colisión, el motociclista salió proyectado varios metros sobre la cinta asfáltica, sufriendo heridas de consideración, entre ellas una fractura expuesta en una de sus extremidades.

Automovilistas y peatones que presenciaron el choque llamaron de inmediato al número de emergencias 911. Minutos después, arribaron paramédicos a bordo de ambulancias particulares para brindar los primeros auxilios a los involucrados.

La Profepa informó que continuará con las inspecciones para verificar las condiciones de los delfinarios y el cumplimiento de sus protocolos de atención

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Los socorristas inmovilizaron al motociclista y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, los dos adultos mayores que viajaban como pasajeros en el taxi recibieron valoración médica en el sitio, presentando únicamente golpes leves y crisis nerviosa, por lo que no requirieron traslado inmediato a un nosocomio.

Elementos de Peritos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a acordonar la zona para realizar el levantamiento del esquema del accidente.

Asimismo, ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón municipal mientras se deslindan las responsabilidades legales correspondientes entre los conductores involucrados.

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