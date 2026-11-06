Motociclista se impacta por alcance contra camioneta en los semáforos de Plaza Real en Ciudad del Carmen.

Un percance vial entre una motocicleta y una camioneta particular se registró durante la tarde de este viernes en las inmediaciones de Plaza Real, en Ciudad del Carmen, dejando como saldo daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida Concordia por avenida Periférica Norte, en la colonia Petrolera, donde los ocupantes de una camioneta Suzuki, color gris, detuvieron su marcha debido al cambio de luz del semáforo.

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Sin embargo, el conductor de una motocicleta Honda, color blanco, perteneciente a la compañía “Acercar”, que circulaba detrás de la unidad, presuntamente no guardó la distancia de seguridad y, al no lograr frenar a tiempo, terminó impactándose contra la parte posterior de la camioneta.

Tras el choque, la motocicleta quedó tendida sobre su costado izquierdo, obstruyendo parcialmente uno de los carriles y generando congestionamiento vehicular en la zona.

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Ambos conductores permanecieron en el lugar hasta la llegada de los peritos de Tránsito y los ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Finalmente, las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales mediante sus respectivos seguros, por lo que no fue necesario prolongar el procedimiento.

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Una vez concluido el trámite, las unidades fueron retiradas y la circulación quedó nuevamente liberada.

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