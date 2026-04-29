Cornada mortal en corrida de toros en Teya: caballo no sobrevive y vaquero termina en el hospital

En la corrida de promesas realizada en el marco de la fiesta tradicional de Teya, un vaquero y su caballo resultaron lesionados tras ser alcanzados por un astado.

El jinete Ricardo L. Ch., conocido en el ámbito taurino como Pollón y originario de Buctzotz, acudió a la fiesta brava en esta población; sin embargo, sufrió una cornada en la pierna, mientras que su caballo también fue embestido por el animal.

Noticia Destacada Detenido por probable abuso sexual contra adolescente en Mérida

De acuerdo con los primeros reportes, el vaquero presentó una lesión en la pierna con posible fractura, en tanto que su caballo perdió la vida horas después a causa de la cornada.

El lesionado fue retirado del coso taurino con el apoyo de sus compañeros y posteriormente trasladado al hospital de la Cruz Roja en la ciudad de Mérida, donde recibió atención médica especializada.

Noticia Destacada Tragedia empaña fiesta familiar en Homún: muere niña de 3 años tras caer en una piscina

En Buctzotz, Ricardo L. Ch. es ampliamente conocido, ya que se dedica a la ganadería y es aficionado a los caballos, además de participar con frecuencia en fiestas bravas de distintos poblados; en esta ocasión, sufrió este percance.

Tras lo ocurrido, asistentes y organizadores reiteraron la importancia de reforzar las medidas de seguridad en este tipo de eventos, a fin de salvaguardar tanto a los participantes como a los animales y evitar que se repitan hechos lamentables como el registrado.