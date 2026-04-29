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Cornada mortal en corrida de toros en Teya: caballo no sobrevive y vaquero termina en el hospital

La corrida de promesas en Teya terminó en tragedia tras la cornada de un toro al jinete y su caballo.

Por Concepción Noh

29 de abr de 2026

1 min

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Vaquero termina corneado en corrida de toros en Teya
Vaquero termina corneado en corrida de toros en Teya / Concepción Noh

En la corrida de promesas realizada en el marco de la fiesta tradicional de Teya, un vaquero y su caballo resultaron lesionados tras ser alcanzados por un astado.

El jinete Ricardo L. Ch., conocido en el ámbito taurino como Pollón y originario de Buctzotz, acudió a la fiesta brava en esta población; sin embargo, sufrió una cornada en la pierna, mientras que su caballo también fue embestido por el animal.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vaquero presentó una lesión en la pierna con posible fractura, en tanto que su caballo perdió la vida horas después a causa de la cornada.

El lesionado fue retirado del coso taurino con el apoyo de sus compañeros y posteriormente trasladado al hospital de la Cruz Roja en la ciudad de Mérida, donde recibió atención médica especializada.

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En Buctzotz, Ricardo L. Ch. es ampliamente conocido, ya que se dedica a la ganadería y es aficionado a los caballos, además de participar con frecuencia en fiestas bravas de distintos poblados; en esta ocasión, sufrió este percance.

Tras lo ocurrido, asistentes y organizadores reiteraron la importancia de reforzar las medidas de seguridad en este tipo de eventos, a fin de salvaguardar tanto a los participantes como a los animales y evitar que se repitan hechos lamentables como el registrado.

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