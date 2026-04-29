IMSS Yucatán aclara denuncia por presunta negligencia en el Hospital T1 de Mérida

El Instituto Médico del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado para responder sobre la denuncia de supuesta negligencia ocurrida para la atención de una menor en el Hospital General Regional No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” en Mérida.

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Fue Tere Yah, madre de una menor, quien transmitió en vivo a través de Facebook, señalando que su hija no recibía atención en el IMSS de la T1 pese a encontrarse en riesgo, pues presentaba convulsiones y dificultad para respirar.

Al respecto, el IMSS Yucatán aclaró que la paciente fue atendida en Urgencias para ser canalizada para su estabilización, realización de estudios diagnósticos y definición del tratamiento indicado.

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Actualmente, la menor se encuentra bajo vigilancia médica y con seguimiento permanente por personal del IMSS T1 de Mérida.

Aseguró que desde el primer momento se estableció comunicación directa con los familiares, brindando información, acompañamiento y seguimiento puntual del caso.