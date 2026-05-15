Reportan saturación de criptas y restos sin reclamar desde hace más de 30 años en panteón de Carmen

La Unión de Locatarios del mercado Alonso Felipe Andrade enfrenta una situación crítica en torno al manejo de criptas de su propiedad al interior del panteón Colonia, donde actualmente se reporta una saturación total de espacios y la presencia de restos humanos que, en muchos casos, no han sido reclamados por sus familiares desde hace más de tres décadas.

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De acuerdo con Jorge Simón Díaz, presidente de los locatarios del mercado, esta problemática no es reciente, sino que fue heredada, dejando a la actual mesa directiva con un panorama complejo y sin registros claros. Señaló que, tras una revisión interna, se detectaron múltiples casos de personas sepultadas desde los años 1990 y 1992, de quienes incluso se desconoce su identidad o la ubicación de sus familiares.

Explicó que la Unión de Locatarios cuenta con aproximadamente 30 criptas y espacios de guardarestos, los cuales en su totalidad se encuentran ocupados, lo que impide darle seguimiento a nuevas solicitudes de apoyo por parte de comerciantes que atraviesan por la pérdida de un ser querido. Esta situación resulta particularmente sensible, ya que históricamente estos espacios han sido prestados como un acto de solidaridad y compañerismo, sin distinción entre quienes aportan o no cuotas económicas.

Existen restos humanos sin reclamar desde hace más de 30 años, algunos desde 1990 y 1992. / Perla Prado Gallegos

Simón Díaz detalló que, conforme a los lineamientos establecidos, los restos humanos deberían ser exhumados después de un periodo de entre cinco y seis años; sin embargo, la falta de seguimiento y la ausencia de familiares han provocado que los espacios permanezcan ocupados de manera indefinida. Ante ello, la actual directiva busca actuar con responsabilidad y dentro del marco legal, evitando incurrir en posibles delitos por exhumaciones sin autorización.

En ese sentido, anunció que iniciarán un proceso formal que contempla la obtención de actas de defunción y la difusión pública de los nombres registrados, con el objetivo de localizar a familiares y brindarles la oportunidad de regularizar la situación. Subrayó que la intención no es retirar los restos de manera arbitraria, sino encontrar una solución ordenada, respetuosa y legal.

Se iniciará una campaña para localizar familiares mediante actas de defunción y difusión pública de nombres. / Perla Prado Gallegos

El líder locatario enfatizó que existe preocupación entre los integrantes de la unión, ya que en caso de presentarse una nueva necesidad, como el fallecimiento de algún comerciante activo, actualmente no se cuenta con espacios disponibles para brindar el apoyo que tradicionalmente se ha otorgado.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía en general, y en particular a quienes tengan familiares en las criptas de la Unión de Locatarios del mercado Alonso Felipe Andrade, para que se acerquen a la mesa directiva a fin de revisar cada caso y buscar alternativas que permitan liberar espacios, garantizando al mismo tiempo el respeto y la dignidad de los restos humanos.

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JGH