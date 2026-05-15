IMSS-Bienestar responde a quejas en el hospital Quiroga Aguilar de Carmen y asegura abasto de personal

Continúan las gestiones de manera permanente para recuperar plazas vacantes y fortalecer la contratación de médicos, enfermeros y otros perfiles necesarios para la operación hospitalaria, afirmó la coordinadora regional de IMSS-Bienestar, Lourdes Lliteras Cardín. Al respecto, refirió que las manifestaciones realizadas semanas atrás por presuntas carencias de personal, insumos y condiciones laborales no fueron encabezadas por verdaderos trabajadores del hospital María del Socorro Quiroga Aguilar y que, además, están fuera de contexto.

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Cuestionada sobre el seguimiento que se le está dando a esta denuncia por diversas inconformidades del personal médico y de enfermería del Quiroga Aguilar, la funcionaria explicó que, en coordinación con la representación estatal encabezada por la doctora Liliana Montejo, se mantiene una gestión permanente. Reconoció que existe dificultad para atraer personal a la región, aunque afirmó que durante el último año y medio se han concretado nuevas contrataciones, incluso con plazas de base, como parte del proceso de fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar en Carmen.

Sobre las denuncias relacionadas con supuestos turnos incompletos y sobrecarga laboral, indicó que actualmente no existen áreas descubiertas y sostuvo que las diferentes áreas hospitalarias cuentan con personal suficiente conforme a los lineamientos nacionales establecidos para la atención médica, aunque no precisó el número exacto de personal que necesitaría el nosocomio para operar de forma óptima.

Lourdes Lliteras Cardín afirmó que el hospital María del Socorro Quiroga Aguilar opera sin áreas descubiertas. / Perla Prado Gallegos

En cuanto al sistema de aire acondicionado y las condiciones generales del hospital, señaló que el Quiroga Aguilar continúa en un proceso de dignificación y remodelación integral, por lo que los servicios se restablecen gradualmente conforme avanzan las obras. Afirmó que actualmente todo el inmueble ya cuenta con aire acondicionado, incluso en áreas donde anteriormente no existía este servicio.

Lliteras Cardín también destacó que el abasto de medicamentos ha mejorado considerablemente gracias al apoyo federal y estatal, además de las llamadas “Rutas de la Salud”, mediante las cuales se distribuyen insumos médicos de manera periódica a las unidades. Añadió que algunos pacientes perciben faltantes debido a cambios en las claves y tipos de fármacos utilizados actualmente, pues aseguró que ahora se emplean tratamientos actualizados conforme a nuevos lineamientos médicos nacionales.

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JGH