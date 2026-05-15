Vinculan a proceso a exdirectora del Cereso de Kobén en Campeche por abuso de autoridad

La exdirectora del Centro de Readaptación Social de Kobén, Claudia Guadalupe G.R., fue vinculada a proceso debido a las investigaciones enfocadas en las lesiones que sufrieron dos personas privadas de su libertad (PPL), quienes presuntamente fueron golpeadas y pateadas al estar sometidas tras una riña ocurrida en la cárcel estatal en el año 2021.

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Ahora, la exfuncionaria penitenciaria enfrenta cargos por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, esto luego de la continuación de la audiencia inicial que se llevó a cabo el pasado lunes 27 de abril del presente año.

Pese a lo anterior, la exdirectora del Cereso de Kobén enfrentará su proceso en libertad, de acuerdo con las medidas contempladas en la carpeta judicial CJ/274/25-2026.

Cabe recordar que la audiencia inicial contra Claudia Guadalupe G.R. inició el miércoles 22 de abril; sin embargo, en esa fecha la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la resolución se postergó.

Derivado de esta vinculación, Claudia Guadalupe fue sujeta a la medida cautelar de firmas periódicas ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), así como la prohibición de acercarse a testigos o víctimas, debiendo someterse a vigilancia judicial mientras dure el proceso.

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JGH