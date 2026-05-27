Extrabajadores denuncian despidos injustificados y retención de salarios en Perfomex

Extrabajadores de la empresa Perfomex denunciaron presuntos despidos injustificados, retención de salarios, irregularidades en pagos y violaciones a sus derechos laborales, luego de asegurar que fueron separados de sus cargos únicamente por exigir mejores condiciones de trabajo y alzar la voz contra prácticas que calificaron como “inhumanas” y “mañosas”. Los afectados, quienes laboraban en plataformas petroleras frente a las costas de Ciudad del Carmen, señalaron que durante años soportaron descuentos salariales bajo un esquema conocido como “80-20”, el cual consistía en recibir únicamente una parte de su salario mientras el resto quedaba retenido sin ser recuperado totalmente.

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Uno de los trabajadores afectados, Eddi Alberto Flores Colorado, quien se desempeñaba como oficial de Protección de Buque y radioperador en la plataforma CM-1, relató que llevaba seis años y tres meses trabajando para la empresa antes de ser despedido recientemente. Explicó que desde hace tiempo la empresa implementó un mecanismo donde, al permanecer en tierra sin subir a plataforma, únicamente les depositaban un porcentaje mínimo de su sueldo mensual, situación que fue generando inconformidad entre el personal.

Por su parte, Emanuel de la Cruz Morales, maniobrista con seis años de antigüedad, aseguró que los trabajadores comenzaron a organizarse debido al constante retraso de pagos, recortes salariales y falta de prestaciones. Detalló que el esquema “80-20” provocaba que parte del salario quedara pendiente bajo la promesa de ser cubierto posteriormente, aunque según denunciaron, gran parte de ese dinero nunca les fue pagado.

Los extrabajadores señalaron además que enfrentaron irregularidades relacionadas con vacaciones, aguinaldos y reparto de utilidades, asegurando que durante años la empresa argumentó no tener ganancias pese a continuar operando y adquiriendo plataformas petroleras.

Oscar Sánchez Jiménez, quien laboraba como ayudante de piso, aseguró que el problema se agravó después de que varios empleados decidieron acercarse al Sindicato Nacional Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción… Mariano Escobedo, para exigir mejores condiciones laborales. Indicó que muchos trabajadores desconocían incluso la existencia de un sindicato dentro de la empresa hasta que comenzaron las protestas internas.

El trabajador afirmó que fue bajado de plataforma antes de concluir su jornada laboral bajo el argumento de una “reestructuración de guardias”, aunque hasta la fecha no le han dado una explicación clara ni una liquidación formal.

Según denunciaron, la empresa justificó la falta de pagos señalando que la plataforma no contaba con contrato activo; sin embargo, los inconformes aseguran contar con evidencia de operaciones vigentes en el campo petrolero Lum, frente a las costas de Carmen. Los afectados sostienen que la empresa busca impedir que los trabajadores continúen denunciando las irregularidades relacionadas con salarios y prestaciones laborales.

Por otra parte, Alejandro Chávez Jiménez, ayudante de trabajos de perforación con más de seis años de servicio, calificó como injusta la forma en que fueron separados de sus labores. Los extrabajadores aseguraron que continuarán manifestándose y buscando apoyo legal para exigir el pago completo de salarios retenidos, prestaciones pendientes y una posible liquidación conforme a la ley. También pidieron la intervención de autoridades laborales para investigar las condiciones en las que opera la empresa y las denuncias relacionadas con presuntas violaciones a derechos laborales de trabajadores petroleros en Ciudad del Carmen.

NO DEJAREMOS DE LUCHAR

Darwin Leiva, secretario de organización del Sindicato Nacional Único de Trabajadores… Mariano Escobedo, señaló que se trata de 17 trabajadores que han sido dados de baja de manera arbitraria, pese a que existe un proceso ante el Tribunal Federal Laboral y el Centro Federal de Conciliación, donde ya se notificó a la empresa que no puede realizar despidos durante el procedimiento.

De acuerdo con el dirigente sindical, la empresa cuenta con alrededor de 350 trabajadores, mientras que en la plataforma Carmen I laboran aproximadamente 95 personas, de las cuales entre 60 y 70 simpatizan con el nuevo sindicato. Por ello, consideró que los despidos son una represalia y un acto de injerencia patronal para frenar la organización de los empleados.

Leiva acusó que, durante años, los trabajadores han enfrentado abusos, despidos, falta de compensaciones por accidentes o enfermedades laborales, así como presiones del personal de confianza y recursos humanos. Además, afirmó que algunos empleados han sido llamados a Ciudad del Carmen para realizar trámites o movimientos operativos sin recibir el reembolso de los gastos generados.

El representante sindical indicó que la empresa tiene registro en Villahermosa, Tabasco, pero mantiene operación en Ciudad del Carmen, desde donde los trabajadores son trasladados vía marítima hacia las plataformas costa afuera. Aseguró que los empleados afectados no buscan confrontación, sino defender sus derechos laborales y que se respeten las resoluciones de las autoridades competentes.