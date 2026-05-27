Campeche gana apoyo internacional para rescatar la lengua maya en bibliotecas de Pomuch y Cumpich

Autoridades estatales concretaron la entrega de equipamiento para la biblioteca "Luz Alba Delgado Carrillo Zabala" de Pomuch y la del poblado de San Vicente Cumpich, ambas distinguidas como espacios bibliotecarios indígenas debido a sus valiosos acervos en lengua maya.

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Durante el evento, Guadalupe Chan López, representante del Instituto de Cultura y Artes de Campeche (ICA), exhortó a los estudiantes de primaria a consultar estos libros escritos en su lengua materna para no perder la identidad: "Debemos informarnos para no olvidar nuestro origen, de dónde somos y de dónde venimos", apuntó.

Este beneficio fue posible tras resultar ganadoras en el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas (Iberbibliotecas), en coordinación con el ICA. A nivel internacional, en esta convocatoria participaron proyectos de países como Chile, Brasil, Colombia, España y México, siendo Campeche y Morelos los únicos estados del país en obtener el financiamiento. Como parte del proyecto, se realizó la entrega de sillas plegables y equipo para ambos recintos, firmando el convenio de colaboración el alcalde de Hecelchakán, Sebastián Yam Poot.

Preservación de la Lengua Maya y tradiciones

El objetivo central del proyecto, titulado "El papel de la biblioteca pública del norte de Campeche como promotora de la preservación de la Lengua Maya", busca fortalecer el habla nativa en las comunidades de la etnia maya. Chan López destacó que es fundamental impulsar la formación de los alumnos para que no se pierda el legado inculcado desde épocas remotas por los ancestros.

En las instalaciones de Pomuch, ante la responsable del lugar, Margarita Tuz Chin, las autoridades exhibieron los libros disponibles e invitaron especialmente a leer el ejemplar que documenta la tradicional limpieza de huesos (Choo Ba'ak), una práctica emblemática de la comunidad para recordar a sus fieles difuntos.

Para culminar el acto, la responsable de la biblioteca de Cumpich, Susana Chan Huchín, narró en lengua maya el cuento clásico de "Los tres cochinitos y el lobo feroz", evidenciando la importancia de seguir reforzando la enseñanza del idioma originario entre las nuevas generaciones.

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JGH