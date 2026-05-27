¿Cuánto cuesta vestirse de verde? Mercado de Ciudad del Carmen lanza ofertas por el Mundial

Locatarios del Mercado Alonso Felipe de Andrade aseguraron que la fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a reflejarse en los pasillos del centro de abasto, donde actualmente se comercializan playeras, gorras, calcetas y diversos artículos alusivos a la Selección Mexicana y al torneo internacional que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del siguiente mes.

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El comerciante Sergio Alberto Martínez Herrera señaló que este tipo de temporadas representan un respiro económico para cientos de vendedores, ya que permiten incrementar las ventas en medio de una situación complicada para el comercio local. Explicó que muchos locatarios trabajan por temporadas, aprovechando fechas especiales como el Día de Reyes, San Valentín, el Día del Padre y, ahora, la Copa del Mundo.

Comentó que el mexicano suele ser apasionado del fútbol y siempre muestra respaldo hacia la Selección Nacional, situación que beneficia directamente al comercio popular. Destacó que muchas familias buscan opciones más económicas dentro del mercado, donde pueden encontrar productos alusivos al Mundial a precios mucho más accesibles que en tiendas oficiales.

Locatarios ven la Copa del Mundo como un respiro económico ante la baja actividad comercial. / Perla Prado Gallegos

Detalló que, por esta razón, los comerciantes han adquirido las réplicas de las playeras que usará el combinado azteca, las cuales se ofrecen incluso en trajes completos para niños, mujeres y tallas grandes para hombres. Los precios de la playera o el traje completo para ver los partidos de México van desde los 150 hasta los 350 pesos.

Martínez Herrera indicó que, además del comercio de ropa y accesorios, también se espera un importante movimiento en el área gastronómica, principalmente por reuniones familiares, convivencias escolares y juntas para ver los encuentros. Si los partidos caen en fin de semana, es un excelente momento para que las familias organicen convivios y consuman alimentos preparados o ingredientes frescos a precios accesibles, lo que fortalece la actividad económica interna.

Por último, sostuvo que el Mundial 2026 representará una temporada muy positiva para los comerciantes carmelitas, especialmente porque México será sede del torneo, lo que genera mayor entusiasmo entre la población.

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JGH