Avanza construcción de 5,634 viviendas del Bienestar en Campeche

En Campeche siguen en edificación 5 mil 634 nuevos hogares del programa “Viviendas del Bienestar”, de un total de 30 mil que entregará el Gobierno Federal durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Del total, solo en el fraccionamiento “El Tamarindo”, en la ciudad capital, se registran demoras por falta de permisos municipales.

Gisela Sánchez, Octavio Ávila, Gabriela Pan y Sebastián Yam coincidieron en los beneficios del programa “Viviendas del Bienestar”, el cual calificaron como importante para quienes no alcanzan el crédito suficiente para adquirir un hogar, especialmente cuando una vivienda rebasa precios de 800 mil o incluso el millón de pesos, aunque sea de dimensiones reducidas.

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Gilberto Morales, ya jubilado y con vivienda propia, señaló que en la actualidad no cualquiera puede hacerse de una casa con la misma facilidad que hace 10 años o más, pues ya no hay tantos terrenos disponibles y los que existen se encuentran en zonas más alejadas. “Es un pilar para la estabilidad social y el desarrollo económico, ya que permite a las familias destinar sus ingresos a salud y educación, en lugar de hacer pagos forzados de vivienda. Cuando las casas son muy costosas, hay complicaciones”, explicó Morales.

En Campeche

De acuerdo con información del programa “Viviendas del Bienestar” en Campeche, los 5 mil 634 nuevos hogares están divididos entre dos instituciones federales, con labores concentradas en cinco municipios del Estado.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) contempla:

303 casas en “El Tamarindo” , municipio de Campeche, sujetas a requerimientos del Ayuntamiento .

, municipio de Campeche, sujetas a . 200 hogares en “La Soledad” , también en Campeche.

, también en Campeche. 360 en Candelaria .

. 150 en Hopelchén .

. 404 en Escárcega.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construye: