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Día del Estudiante en Hecelchakán: Jana y Alan se coronan como los nuevos embajadores del Cecytec

Con la participación de más de 500 alumnos, el Cecytec Hecelchakán celebró el Día del Estudiante con torneos deportivos y la coronación de Jana Domínguez y Alan Lizárraga.

Jorge Amado Caamal

Por Jorge Amado Caamal

27 de may de 2026

2 min

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Jana Domínguez y Alan Lizárraga fueron coronados como embajadores del Cecytec en Hecelchakán.
Jana Domínguez y Alan Lizárraga fueron coronados como embajadores del Cecytec en Hecelchakán. / Jorge Amado Caamal

En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante, se llevó a cabo el tradicional certamen "Chica y Chico Cecytec 2026", donde Jana Domínguez Carrillo y Alan Lizárraga se coronaron como los nuevos embajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche.

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El evento tuvo como escenario el Teatro de la Ciudad "Carlos Miguel Aysa González", el cual lució abarrotado por estudiantes y docentes que, entre porras y un gran ambiente de fiesta, apoyaron a sus candidatos favoritos en la pasarela de talento y elegancia.

La jornada festiva comenzó desde temprano bajo la coordinación del director del plantel, Rubicel Muñoz Montoy, con diversas actividades académicas y justas deportivas desarrolladas en la Unidad Deportiva "Xcalumkín". Más tarde, la celebración se trasladó al teatro para la gala cultural.

Talento, diversión y pasarela estudiantil

Durante el certamen, los jóvenes participantes demostraron sus habilidades sobre el escenario. El jurado calificador otorgó la distinción de "Chico Fotogenia" a Ricardo Yam, mientras que el tercer lugar de la categoría femenina fue para Sofía Martínez, quien lució como "Chica Campechana". Finalmente, con una puntuación de 166 unidades, Alan Lizárraga se alzó con el triunfo masculino, acompañando a Jana Domínguez en la recepción de las bandas y coronas oficiales.

Para amenizar la noche, se presentó un espectáculo de comedia y magia que rompió la timidez de los asistentes y puso a bailar a los estudiantes. Al respecto, el director Muñoz Montoy destacó la excelente respuesta de los más de 500 alumnos, señalando que este tipo de espacios ofrecen una sana recreación para los jóvenes, tanto para quienes están por egresar el próximo mes como para los de nuevo ingreso.

Los nuevos soberanos estudiantiles tendrán la encomienda de encabezar y representar a la institución en todas las actividades oficiales programadas para el próximo mes de octubre.

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JGH

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