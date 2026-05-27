Toy Story 5: Revelan fecha de preventa de boletos para la esperada cinta

Hace poco se lanzó el tráiler final de Toy Story 5, la quinta entrega de la saga que busca contar una nueva historia de Woody y Buzz peleando contra la tecnología. Las nuevas imágenes han generado emoción entre los fanáticos, sin embargo, Cinemex sorprendió al revelar la fecha de la preventa de boletos.

Fue por medio de sus redes sociales que la cadena de cines señaló la fecha en la que iniciará la preventa de entradas para la quinta entrega de esta saga. Lo que generó más sorpresa fue que estos boletos se pondrán a la venta durante los próximos días del mes de mayo.

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¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Toy Story 5?

De acuerdo con la información dada por Cinemex, la preventa de entradas para Toy Story 5 comenzará este jueves 28 de mayo de 2026. La venta se encontrará disponible por medio de los canales habituales de la empresa con la finalidad de que los interesados puedan adquirir sus entradas de manera sencilla.

Toy Story 5 se estrena en cines de México el jueves 18 de junio de 2026 (un día antes que, en Estados Unidos, donde llegará el 19 de junio). La película está dirigida por Andrew Stanton y trae una propuesta interesante y adaptada a la época actual que viven los más pequeños.

¿Cuál es la trama de Toy Story 5?

La trama principal abordará el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología moderna. Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo tendrán que competir por la atención de Bonnie contra Lilypad, una tableta inteligente que se está quedando con todo el tiempo de juego de Boonie.

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Algo que generó emoción en el último tráiler lanzado es poder escuchar la participación del cantante Bad Bunny, mismo que dará voz a un juguete olvidado con forma de pizza con gafas de sol.

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