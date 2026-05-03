Riña familiar deja tres heridos en la colonia Francisco I. Madero.

Lo que inició como una reunión de convivencia terminó en un violento episodio al interior de un domicilio ubicado en la intersección de la avenida 10 de Julio y la calle Juventino Rosas, en la colonia Francisco I. Madero, donde una riña familiar dejó como saldo tres personas lesionadas y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja convivía con amigos mientras ingerían bebidas alcohólicas, cuando una situación doméstica detonó el conflicto. Las hijas de una mujer —quien vestía de color azul— solicitaron apoyo para destapar el sanitario del inmueble; sin embargo, la aparente falta de atención por parte de la madre, quien continuaba atendiendo a los invitados, generó molestia en su pareja sentimental.

La aparente falta de atención generó molestia en su pareja sentimental. / Por Esto.

La discusión escaló rápidamente de los reclamos verbales a la agresión física, lo que derivó en una trifulca generalizada dentro de la vivienda. Durante el altercado, resultaron lesionados la mujer señalada, su pareja y la madre de ésta, quien intervino en el intento de frenar la pelea.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los involucrados. Debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer del vestido azul fue trasladada de urgencia al Hospital General.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar atención. / Por Esto.

El informe médico preliminar indica que la víctima presentaba una herida profunda en el tabique nasal que requirió sutura, además de una lesión considerable en la oreja izquierda y múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo.

Elementos de seguridad pública tomaron conocimiento de los hechos y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por las agresiones ocurridas en el interior del domicilio.

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