La Jaiba Brava anotó gol de último minuto para sellar su boleto a la final y terminar con el sueño de las Iguanas

La Jaiba Brava selló su boleto a la gran final de la Liga Expansión MX con un gol del oro en la recta final del partido, después de ir perdiendo 1-0 todo el encuentro y concluir el desafío 1-1 (global 3-2), con lo que logró su pase finalista, en una noche triste para los seguidores de las Iguanas del Cancún FC que se quedaron de nueva cuenta en el camino.

Los “reptilianos” desde los primeros minutos echaron toda la carne al asador, por lo que generaron tres jugadas claras de gol. Sin embargo, los Jaibos respondieron con dos desbordes peligrosos por la lateral derecha y central, pero tampoco lograron abrir el marcador.

Mientras los de casa mantuvieron a su armador de juego en la media cancha, el mítico jugador Paul Uscanga y liderando el ataque de las Iguanas en punta ubicaron a José “Coló” Rodríguez.

Posteriormente, fue el artillero colombiano quien tuvo una oportunidad de oro de abrir el marcador, al disparar un rechace del arquero en los linderos del área chica, que estrelló en la humanidad del guardameta.

Hubo algunos descuidos que por poco terminan en gol, como una mala cobertura de la zaga defensiva de los de casa en un balón elevado, les ganó las espaldas un delantero rival, el cual se perfiló solo con su alma en el área chica hacia la puerta local, pero en una salida magistral del arquero Cristhoper Andrade logró puntear la redonda y mandarla fuera de su marco.

En las gradas, la porra “mal agua” retumbaba los tambores de guerra, en un estadio que registró una muy buena entrada. En los minutos finales del primer tiempo, en una falta dentro del área chica, la cueva de los reptiles se prendió al mandarle recuerdos familiares al nazareno central, por no marcar la pena máxima.

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Y llegó el gol en los minutos de compensación, en un tiro centro por la pradera izquierda que remató el campeón goleador del Torneo Clausura 2026, José “Coló” Rodríguez, para incrustar el esférico en el fondo de la red para el 1-0, marcador con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, los “reptiles” cancunenses salieron más recargados en el ataque con su motor al frente Francisco Melendre. Lo que encendió a los asistentes al estadio, quienes volcaron su apoyo al equipo de casa.

Posteriormente salieron del terreno de juego José Rodríguez y Francisco Melendre; entraron Víctor Preciado y Leyder, por lo que el equipo tuvo más llegada, pero sin contundencia.

Mientras los Jaibos empezaron con llegadas peligrosas por las praderas izquierda y derecha. En tanto, los locales se defendieron con todos sus hombres en la media cancha para mantener el resultado.

Un disparo de larga distancia, después de una serie de rebotes el balón terminó en el fondo de la red para el 1-1, con lo que las Iguanas quedaron fuera del torneo y la Jaiba Brava pasó a la gran final: tristeza en todo el estadio y en los jugadores, algunos lloraron y se escuchó el grito en las tribunas de “¡Piojo, Piojo!”.