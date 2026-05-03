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Deja CFE sin luz a Plaza Las Américas en Playa del Carmen y provoca pérdidas económicas por más de 100 mil pesos

Este apagón provocó el cierre de más de 50 locales comerciales, en tanto que la tienda Chedraui activó su planta para poder atender a los usuarios.

Por Gustavo Escalante

3 de may de 2026

1 min

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Los comercios no pudieron operar y registraron grandes pérdidas.
Los comercios no pudieron operar y registraron grandes pérdidas. / Foto: Por Esto!

Un apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin luz a Plaza las Américas de Playa del Carmen, causando pérdidas económicas por más de 100 mil pesos, afectando fraccionamientos aledaños en la Cruz Servicios.

Este apagón provocó el cierre de más de 50 locales comerciales, en tanto que la tienda Chedraui activó su planta para poder atender a los usuarios, pero los vecinos aledaños continuaron sin el suministro desde las 17:00 horas.

La gente que había acudido al cine de Plaza las Américas tuvo que salir luego de esperar varios minutos y ver que no se restablecía el servicio de electricidad. Los negocios de la plaza también se vieron obligados a cerrar sus puertas, al esperar más de dos horas y no tener servicio.

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El apagón afectó en partes, un sector de la avenida Constituyentes de la colonia Ejidal, el fraccionado Galaxia I, otro sector de la colonia El Pedregal del Ejido y otros negocios aledaños en la Cruz de Servicios.

Cabe señalar que, apenas este sábado un apagón dejó sin luz a tres fraccionamientos de Playa del Carmen, estos apagones han estado causando graves daños a los aparatos electrodomésticos y pérdidas económicas a comerciantes, hasta el momento la CFE no ha informado las causas de estos apagones.

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