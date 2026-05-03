Accidente de tránsito sobre avenida Francisco Morazán de Campeche deja a motociclista lesionado

Un accidente de tránsito entre el conductor de un vehículo de la línea Dodge Attitude con un motociclista sobre la avenida Francisco Morazán derivó en una movilización por parte de paramédicos y elementos de la Policía Estatal, dejando como saldo al “jinete” con una lesión en el tobillo derecho sin que requiriera de traslado hospitalario.

Presuntamente, el accidente ocurrió cuando el conductor del automóvil se disponía a dar vuelta en el retorno con dirección hacia el Fuerte de San Miguel cuando al mismo tiempo el motociclista circulaba por la zona, derivando en un corte de circulación que provocó el impacto.

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Debido a que los involucrados se “enfrascaron” en medio de una discusión para determinar responsabilidades, testigos avisaron al número de emergencias, llegando al sitio una patrulla acompañada por una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para brindarle atención al lesionado.

Dado que no hubo heridos de gravedad, los paramédicos se retiraron del sitio mientras que los dos conductores llegaron por fin a un acuerdo para reparar los daños, por lo que las autoridades finalmente despejaron el sitio, permitiendo nuevamente el paso de vehículos por la zona.