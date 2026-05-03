Fuerte movilización por presunta bolsa sospechosa en la colonia Puntilla resulta ser desecho de mariscos

Una intensa movilización de elementos de seguridad se registró la tarde de este domingo en la colonia Puntilla, luego de que vecinos reportaran la presencia de una bolsa sospechosa abandonada en la vía pública, la cual desprendía fuertes olores fétidos.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio, en la esquina con la calle 15, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras notar una bolsa de basura envuelta en un cobertor, situación que generó preocupación ante la posibilidad de que se tratara de un hecho delictivo.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio tras recibir el reporte desde la central de emergencias. Al arribar, confirmaron la presencia del objeto sospechoso y los intensos olores que emanaban del mismo, por lo que, siguiendo instrucciones de sus mandos, procedieron a inspeccionarlo.

Luego de abrir la bolsa, las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo, ya que en su interior únicamente se encontraban restos de camarón en avanzado estado de descomposición, los cuales habrían sido abandonados irresponsablemente en el lugar.

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Ante esta situación, los agentes solicitaron la intervención de personal de Servicios Públicos para realizar el retiro de los desechos y del cobertor, con el objetivo de evitar focos de infección y posibles afectaciones al medio ambiente.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, recordando que esta práctica constituye una falta administrativa que puede derivar en sanciones económicas de varios miles de pesos, además de contribuir a problemas de salud y contaminación en la comunidad.

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