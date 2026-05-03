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Campeche / Ciudad del Carmen

Joven con síndrome de Down moviliza a autoridades en el Centro; su padre acude por él

El joven se encontraba sentando en las afueras de la escuela primaria “Juan B. Caldera”.

Por Redacción Por Esto!

3 de may de 2026

2 min

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Padre del joven con síndrome de Down acude por él.
Padre del joven con síndrome de Down acude por él. / Por Esto

La presencia de un joven con síndrome de Down generó nuevamente la movilización de elementos de la Policía Municipal la tarde de este domingo en calles de la colonia Centro, luego de que ciudadanos reportaran que se encontraba solo en la vía pública.

El hecho ocurrió a las afueras de la escuela primaria “Juan B. Caldera”, ubicada sobre la calle 25 por 28 y 30, donde vecinos y transeúntes notaron a un joven, identificado como “Carlitos”, de 23 años de edad, sentado sin compañía, lo que despertó preocupación entre quienes solicitaron el apoyo de las autoridades.

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Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la presencia del joven, quien presenta síndrome de Down, y procedieron a resguardarlo para evitar cualquier situación de riesgo. De acuerdo con reportes, no es la primera vez que “Carlitos” es localizado en circunstancias similares, ya que en reiteradas ocasiones ha sido encontrado deambulando en distintos puntos de la ciudad tras salir de su domicilio sin supervisión.

Incluso, días antes, el joven fue asegurado por personal del programa “Mujer Segura” de la Policía Municipal, luego de ingresar a una tienda Soriana Aviación, donde presuntamente intentaba llevarse una mochila con peluches y ropa. Debido a su condición, no fue detenido, sino trasladado al Sistema DIF para su resguardo y atención.

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En esta ocasión, la situación tuvo un desenlace distinto, ya que al lugar acudió un hombre de aproximadamente 75 años de edad, quien se identificó como su padre. A bordo de un triciclo, el adulto mayor se hizo cargo del joven y lo trasladó de regreso a su domicilio.

El padre del joven explicó a las autoridades que su hijo suele salir de casa sin que la familia se percate, situación que ya ha ocurrido en múltiples ocasiones, lo que representa un constante reto para su cuidado y supervisión.

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Ante estos hechos, autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación similar, así como a reforzar las medidas de cuidado en personas con condiciones especiales, con el fin de salvaguardar su integridad y evitar que se expongan a peligros en la vía pública.

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