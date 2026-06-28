Movilización de cuerpos de emergencia por hombre inconsciente en estacionamiento de Chedraui Tacubaya

Una intensa movilización de corporaciones de emergencia y autoridades se registró durante la noche de este domingo en el estacionamiento del supermercado Chedraui Tacubaya, luego de que se reportara la presencia de un hombre inconsciente que no respondía a los llamados de auxilio.

Los hechos ocurrieron en la parte posterior del establecimiento comercial, con acceso por la calle 19 de la colonia Tacubaya, donde clientes, ciudadanos y empleados del supermercado solicitaron de inmediato el apoyo de una ambulancia al percatarse de que un masculino permanecía tendido boca arriba en la entrada trasera del comercio, sin reaccionar.

De acuerdo con testigos, el hombre, quien vestía un pantalón de uniforme de vigilancia, aparentemente se desvaneció de manera repentina y, desde ese momento, dejó de responder, lo que generó preocupación entre las personas que se encontraban en el sitio.

Mientras arribaban los servicios de emergencia, algunos presentes intentaron auxiliarlo y mantenerlo bajo observación, temiendo que su estado de salud se agravara. Minutos más tarde, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Durante la valoración inicial, el hombre continuaba sin reaccionar a los estímulos ni a las maniobras realizadas por los paramédicos, situación que incrementó la preocupación debido al riesgo de que pudiera sufrir un paro respiratorio.

Tras estabilizarlo, los socorristas realizaron su traslado de urgencia al Hospital Bienestar, ubicado en la colonia Petrolera, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

Posteriormente, el paciente fue identificado como Héctor, quien se desempeña como vigilante. Hasta el momento se desconoce su estado de salud y las causas que provocaron el repentino desvanecimiento, por lo que serán las autoridades médicas quienes determinen el diagnóstico correspondiente.