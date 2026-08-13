Así quedaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026: ¿Cuándo juegan América, Toluca, León y Rayados?

América, Monterrey, Austin FC y Chicago Fire avanzaron este jueves a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, mientras que Cruz Azul fue eliminado en una primera fase que el miércoles registró la prematura salida del Inter Miami de Lionel Messi.

Los cuartos de final serán los siguientes: León-Real Salt Lake, Chicago Fire-Monterrey, América-Columbus Crew y Austin-Toluca.

El miércoles, el torneo perdió gran parte de su atractivo con la eliminación del Inter Miami, que cayó de local 3-2 ante el León en el estadio Nu.

Este jueves, el América no pudo cerrar con paso perfecto al perder en penales 6-5 ante el Austin FC, después de igualar 1-1 en los 90 minutos en el estadio Q2 en la ciudad de Texas.

🗓️QUARTER-FINALS

🏆LEAGUES CUP 2026



Se definen los encuentros para los 4tos de Final donde se disputarán los siguientes 3 Cupos para la CONCACAF Champions Cup 2027 para Campeón, Subcampeón y 3er Lugar.



🇲🇽Leon 🆚 🇺🇸Real Salt Lake

🇲🇽America 🆚 🇺🇸Columbus Crew

🇺🇸Chicago Fire 🆚… pic.twitter.com/lIJVIFCx21 — CNF Sports (@CNFconcacaf) August 14, 2026

"Por más que tuvimos control y generamos algunas situaciones, en definitiva lo que nos faltó fue mayor claridad en los últimos veinte metros, más allá de las transiciones peligrosas de Austin", dijo el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América.

Las Águilas se habían puesto en ventaja con un gol de Jon Gallagher (48') en propia puerta. Pero el local igualó con anotación del albanés Myrto Uzuni (67').

En los penales, el equipo mexicano perdió al fallar su remate el colombiano Cristian Borja. El América terminó segundo de la zona Liga MX con siete puntos. El Austin se hizo del segundo puesto de la MLS con ocho unidades.

Aún no hay horarios confirmados ni sedes definidas, pero lo que está programado hasta el momento es que los partidos se jueguen entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto.

Noticia Destacada Joel Huiqui se equivocó, las "cruzazuleadas" no están desterradas; Cruz Azul queda eliminado de la Leagues Cup 2026

Philadelphia y New York, fuera

El Philadelphia Union y el New York City FC también quedaron afuera al perder 2-0 frente al Santos y 2-1 con el Necaxa, respectivamente.

En el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, donde el Union sufrió su segunda derrota en el torneo, por 2-0 ante el Santos, y se quedó con tres puntos.

Los argentinos Ramiro Sordo (48') y Ezequiel Bullaude (51') firmaron la única victoria de los Guerreros, que se despidieron del torneo con tres unidades.

En el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey, el Necaxa venció de atrás 2-1 al New York City FC. Keaton Parks (37') puso en ventaja al local, que se quedó con tres puntos.

Los colombianos Juan Valencia (58') y Juan Torres (79') dieron la vuelta al marcador para el Necaxa, que también terminó con tres unidades.