Andrés Manuel López Beltrán envía carta a Donald Trump tras conocer que su visa de EU fue cancelada

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de ingreso al país a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y exsecretario de Organización de Morena. En respuesta a la notificación oficial, López Beltrán hizo pública una carta abierta dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump.

En el documento compartido por el hijo de AMLO, se cuestionó al mandatario estadounidense y rechazó la medida que ha tomado el gobierno del país. Fue por medio de sus redes sociales que López Beltrán compartió la carta enviada y detalló algunos aspectos sobre la política del país norteamericano.

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¿Qué dice la carta de Andrés Manuel López Beltrán enviada a Trump?

En el documento difundido a través de sus redes sociales, López Beltrán tildó la cancelación de su visado como un acto de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”. Además, acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado, Christopher Landau, de haber ordenado el retiro de su documento.

El hijo de AMLO aseguró que las autoridades estadounidenses no cuentan con pruebas de que haya incurrido en algún acto “inmoral o delictivo”, señalando que la decisión carece de sustento legal o formal, y sostuvo que este tipo de acciones buscan ejercer presión y represalias contra de oposición política respecto a los intereses de Washington.

¿Por qué cancelaron la visa de Andrés Manuel López Beltrán?

La cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, se da en el marco de una serie de medidas y restricciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra diversos funcionarios y figuras políticas mexicanas. La revocación forma parte de una política de revisión de visados a diversos políticos y actores afines al movimiento oficialista mexicano.

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