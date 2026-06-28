Padre e hija resultan lesionados tras fuerte choque en la colonia San Carlos

Un fuerte accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en calles de la colonia San Carlos dejó como saldo a un padre y su hija lesionados, además de cuantiosos daños materiales, luego de que una camioneta presuntamente les cortara el paso mientras circulaban en motocicleta bajo la pertinaz lluvia.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 53 y 84, donde, de acuerdo con la versión de testigos y la posición final de los vehículos, un hombre viajaba acompañado de su hija a bordo de una motocicleta particular marca Italika, color plata, con placas de circulación 96B3B8 del estado de Campeche.

Ambos se dirigían hacia su domicilio cuando ocurrió el percance. Según los primeros reportes, al llegar al cruce con la calle 84, el conductor de una camioneta marca MG, color blanco, con matrícula J07-BNC de la Ciudad de México, salió de manera intempestiva e invadió la trayectoria de la motocicleta, cortándole la circulación.

El motociclista intentó frenar para evitar el impacto; sin embargo, debido a las condiciones del pavimento mojado y la corta distancia, terminó estrellándose contra el cofre de la camioneta. A consecuencia del fuerte golpe, tanto él como la menor salieron proyectados varios metros sobre la carpeta asfáltica. Ciudadanos y automovilistas que transitaban por la zona acudieron de inmediato para brindar auxilio a las víctimas mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia.

La menor sufrió una lesión en la pierna izquierda y, pese al impacto, logró ponerse de pie por sus propios medios. Su padre, en cambio, presentó una fractura en la pierna derecha, por lo que fue inmovilizado en el lugar hasta la llegada de una ambulancia de Protección Civil.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a ambos lesionados y posteriormente los trasladaron para recibir valoración médica especializada. Al sitio también acudieron peritos de Tránsito para tomar conocimiento del accidente e iniciar el peritaje correspondiente, así como el ajustador de la compañía aseguradora de la camioneta involucrada.

Tras las diligencias, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para que el seguro se hiciera cargo de la atención médica de los lesionados mediante un pase a una clínica particular, además de cubrir la reparación de los daños materiales ocasionados a la motocicleta en un taller autorizado. Una vez alcanzado el convenio entre ambas partes, los vehículos fueron retirados del lugar y las autoridades dieron por concluida su intervención, sin que se registraran mayores complicaciones legales para los involucrados.