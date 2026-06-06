Se extiende conflicto en Monte de Piedad: carmelitas no podrán recuperar sus prendas hasta septiembre

Las sucursales del Nacional Monte de Piedad lucen con nuevos mensajes, ahora donde avisan a los pignorantes que podrán recuperar sus prendas hasta septiembre, pese a que paguen el préstamo otorgado. Y es que, a decir de Carlos Martín Duperón Caamal, representante sindical de la Sección 44 con sede en Ciudad del Carmen, la colocación de lonas informativas en las sucursales busca alertar a los clientes sobre la prolongación del conflicto, luego de que representantes legales de la institución anunciaran que las negociaciones se detendrían.

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De acuerdo con el representante de los trabajadores sindicalizados del Monte de Piedad, explicó que el conflicto laboral que mantiene cerradas las operaciones del Nacional Monte de Piedad continúa afectando a miles de usuarios que, pese a haber liquidado sus préstamos, aún no pueden recuperar las prendas que dejaron en garantía. Duperón Caamal señaló que, desde la perspectiva sindical, existe disposición para alcanzar acuerdos; sin embargo, acusó que la parte patronal no ha mostrado voluntad para retomar las mesas de negociación desde marzo, situación que mantiene estancada la solución del conflicto.

Indicó que la principal afectación recae sobre los usuarios, muchos de los cuales realizaron pagos desde finales de 2025 con la esperanza de recuperar sus alhajas y otros bienes empeñados, pero hasta la fecha permanecen imposibilitados para hacerlo.

El representante sindical afirmó que también existe preocupación por los intereses y cargos adicionales que podrían estar acumulándose durante este periodo. En ese sentido, recordó que el Senado de la República emitió un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para vigilar posibles cobros indebidos derivados de la suspensión de actividades. No obstante, señaló que los clientes han reportado dificultades para presentar quejas formales debido a que el proceso de conciliación requiere la participación de la empresa, la cual no ha retomado operaciones normales.

A consideración del sindicato, el problema dejó de ser únicamente laboral y se ha convertido en una situación jurídica y social que afecta directamente a quienes dependen de la institución prendaria. Mientras no exista una resolución definitiva, las prendas permanecerán resguardadas por la empresa, pero no podrán ser entregadas a sus propietarios, incluso cuando estos hayan cubierto la totalidad de sus adeudos.

El dirigente reiteró el llamado a la empresa para reanudar las negociaciones y alcanzar un acuerdo que permita restablecer el servicio y poner fin a la incertidumbre que enfrentan trabajadores y clientes.

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JGH