Múltiples accidentes viales se registran en diferentes zonas de Felipe Carrillo Puerto

Luego de perder el control de la dirección por parte del conductor, terminó volcado un camión tipo volteo cargado con polvo de piedra. Accidente que mantuvo cerrada la carretera 295 por casi tres horas.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles en la carretera Federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto, tramo Felipe Carrillo Puerto, precisamente a la altura del basurero municipal que se ubica a escasos 10 km de esta ciudad, cuando fue reportado un aparatoso accidente.

Al lugar se trasladaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, que se encargaron de realizar los peritajes correspondientes para el deslinde de responsabilidades, además, se contó con el apoyo de una grúa que realizó las maniobras necesarias para hacer a un lado el tractocamión, para que pudieran pasar los vehículos que habían formado largas filas en ambos extremos de la vía.

En el accidente no fue reportado alguna persona lesionada de consideración, solo el chofer que resultó con golpes en diversas partes del cuerpo que no ponen en riesgo su vida y daños materiales, que podrían superar los 100 mil pesos, y la carga que terminó sobre la carretera.

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Choque en la colonia Plan de Ayala

Un aparatoso choque se registró en la colonia Plan de Ayala entre dos vehículos, uno realizó varias volteretas y quedó finalmente sobre sus propias ruedas. Se registraron daños materiales superiores a los 50 mil pesos y sin víctimas que lamentar.

Los hechos se registraron la noche de este miércoles en la calle 81, por la calle 48 de la Colonia Plan de Ayala, al reportarse un aparatoso accidente entre dos vehículos.

De acuerdo con información que se pudo indagar en el lugar de los hechos, uno de los vehículos que circulaba sobre la calle 48 de norte a sur, aparentemente, no respetó su alto en disco fijo y provocó la colisión con otra unidad que circulaba sobre la vía preferencial.

Según los vecinos que fueron testigos de los hechos, al momento del impacto el segundo vehículo realizó varias volteretas sobre el pavimento y finalmente quedó sobre sus propias ruedas orientado hacia el sur.

Afortunadamente en este percance no se registraron víctimas que lamentar, solamente el susto que se llevaron ambos conductores de las unidades involucradas. Al lugar hicieron acto de presencia elementos de la dirección de Tránsito Municipal, que se encargaron de realizar los peritajes.