¿Primer ciclón para Campeche en 2026? Cristina podría evolucionar a Arthur este fin de semana en el Golfo

La tormenta tropical Cristina, que actualmente se desplaza por el océano Pacífico hacia Centroamérica, podría dejar remanentes que crucen al Golfo de México este fin de semana y den origen a un nuevo sistema que sería nombrado Arthur, según el monitoreo del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

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De acuerdo con los pronósticos más recientes, Cristina se mueve lentamente hacia el oeste con vientos sostenidos de hasta 65 a 72 kilómetros por hora. En las próximas horas impactará las costas de El Salvador, donde se debilitará significativamente al interactuar con el terreno montañoso. Una vez en tierra, sus remanentes podrían atravesar Centroamérica y emerger en la Bahía de Campeche durante el fin de semana.

El NHC asigna actualmente un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en esa zona del Golfo de México para los próximos siete días. Aunque las condiciones de viento en altura no son muy favorables para un fortalecimiento rápido, los modelos indican que los remanentes de Cristina podrían contribuir a la formación de un área de baja presión que se reorganice sobre las cálidas aguas del Golfo.

¿Por qué cambiaría de nombre a Arthur?

Los ciclones tropicales reciben nombres de listas preestablecidas por cuenca oceánica para facilitar la comunicación. Cuando un sistema se disipa completamente al cruzar tierra y sus remanentes se reorganizan en otra cuenca, se le asigna un nuevo nombre correspondiente a la lista de esa región.

Cristina pertenece a la lista del Pacífico Oriental. Si se forma un nuevo ciclón en el Atlántico o Golfo de México, usará la lista de dicha cuenca, donde Arthur es el primer nombre de la temporada. Históricamente, antes de 2001 era más común mantener el apelativo, pero hoy se cambia si el sistema pierde su identidad original y "renace" como uno nuevo.

Recomendaciones para Campeche

Aunque la probabilidad aún es baja y el desarrollo no está garantizado, las autoridades locales y la población deben mantenerse informadas. Se recomienda monitorear los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Campeche, además de preparar kits de emergencia ante posibles lluvias intensas, inundaciones y oleaje elevado en la zona costera, evitando cruzar zonas bajas, ríos y arroyos.

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