CNTE vuelve a Segob para mesa con el Gobierno federal; no descartan movilización al AICM

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volverá a reunirse con funcionarios del Gobierno federal, luego de casi una semana sin mesa formal de diálogo.

El encuentro está programado para este miércoles a las 10:00 horas en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde el magisterio disidente definirá sus siguientes acciones dentro del paro nacional que mantiene desde inicios de junio.

En la reunión participarán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; y el director general del ISSSTE, Martí Batres. La presencia de estos funcionarios apunta a que la discusión se centrará nuevamente en temas laborales, de seguridad social y pensiones.

Maestros entregarán contrapropuesta sobre PensiónISSSTE

De acuerdo con fuentes de la CNTE, la comisión negociadora prevé presentar una contrapropuesta relacionada con el fortalecimiento de PensiónISSSTE y la creación de una aseguradora pública.

La última mesa entre ambas partes se realizó el jueves pasado, cuando el Gobierno de México presentó una propuesta sobre estos dos puntos. Sin embargo, los representantes del magisterio consideraron que el planteamiento era insuficiente para atender sus demandas.

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Un día después, la Sección 22 de Oaxaca fue convocada a un nuevo encuentro con el titular de la SEP, Mario Delgado, pero no acudió a la cita, lo que tensó nuevamente la relación entre el gobierno y la disidencia magisterial.

No descartan movilización hacia el AICM

Aunque todavía no hay una definición formal, fuentes de la CNTE señalaron que los contingentes podrían dirigirse este mismo día al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de sus acciones de presión.

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Alrededor de mil docentes guerrerenses salieron de Chilpancingo rumbo a la Ciudad de México para reforzar el plantón de la CNTE. 🚌 Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la… pic.twitter.com/QVlLOGQ4H2 — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) June 10, 2026

Las protestas de la Coordinadora han generado afectaciones viales en distintos puntos de la capital, por lo que autoridades y ciudadanos permanecen atentos a las movilizaciones que puedan derivarse de la mesa en Gobernación.

El encuentro será clave para saber si la CNTE mantiene, modifica o intensifica su plan de protestas en la Ciudad de México.

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