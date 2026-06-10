México vs. Sudáfrica: el historial de la Selección Mexicana en partidos inaugurales del Mundial

La Selección Mexicana volverá a ser protagonista de la apertura de una Copa del Mundo cuando enfrente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Más allá de la emoción de jugar en casa, el Tricolor intentará acabar con una estadística que lo ha acompañado durante décadas: nunca ha ganado un partido inaugural mundialista.

México ostenta un registro único en la historia del torneo, ya que es la selección que más veces ha participado en un encuentro de inauguración. Con el compromiso frente a Sudáfrica en el Mundial 2026, el combinado nacional alcanzará ocho presentaciones en el partido que marca el inicio de la máxima justa del futbol.

La historia comenzó en Uruguay 1930, cuando México disputó el primer encuentro mundialista de todos los tiempos frente a Francia. Aquella tarde en Montevideo terminó con derrota para el conjunto mexicano por marcador de 4-1, inaugurando una tendencia complicada en este tipo de compromisos.

A lo largo de las décadas, el Tri también abrió los Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958 y Chile 1962, enfrentando en varias ocasiones a selecciones anfitrionas o potencias internacionales. En esos torneos, México no logró evitar las derrotas y acumuló resultados adversos que marcaron su historial en los debuts mundialistas.

La primera señal positiva llegó en México 1970, cuando el conjunto nacional empató sin goles frente a la Unión Soviética en un Estadio Azteca repleto. Aunque no consiguió la victoria, el resultado representó el primer partido inaugural en el que el Tricolor logró sumar puntos.

Décadas después, en Sudáfrica 2010, México volvió a estar presente en el arranque de una Copa del Mundo. El equipo dirigido entonces por Javier Aguirre igualó 1-1 ante la selección anfitriona en Johannesburgo, en un encuentro recordado por el gol de Siphiwe Tshabalala y la anotación mexicana de Rafael Márquez.

Ahora, 16 años después de aquel empate, la historia vuelve a cruzar a mexicanos y sudafricanos. Con el respaldo de su afición y la ventaja de jugar en casa, la Selección Mexicana buscará escribir una nueva página en su historia y conseguir, por fin, su primera victoria en un partido inaugural de Mundial.

El encuentro no solo marcará el comienzo de la Copa del Mundo 2026, sino también una nueva oportunidad para que el Tricolor deje atrás una larga deuda estadística y transforme la inauguración en una celebración completa para millones de aficionados mexicanos.