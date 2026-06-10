Detienen a venezolano tras presunta agresión con un tubo en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró en la colonia Héctor Pérez Martínez, luego de que vecinos reportaran una riña en la que un hombre presuntamente agredió a otro con un tubo metálico.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 37 por 54, hasta donde arribaron varias unidades policiacas tras recibir el reporte de una agresión en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un sujeto identificado como Jonny, de nacionalidad venezolana, quien fue señalado por testigos como el presunto responsable de golpear a otro hombre, causándole una lesión sangrante en uno de los brazos.

El presunto agresor acusó al lesionado de haberle robado su celular y cartera. / Israel Lozano

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, el presunto agresor se mostró alterado y opuso resistencia al momento de ser asegurado por los uniformados. Mientras era detenido, manifestó que la otra persona involucrada presuntamente le había robado su teléfono celular y su cartera, situación que habría originado el enfrentamiento.

Paramédicos brindaron atención al lesionado en el lugar de los hechos, realizando la valoración y curación de la herida que presentaba, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Ante los señalamientos mutuos de agresión y presunto robo, las autoridades procedieron a detener a ambos involucrados y ponerlos a disposición de la Fiscalía, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales de cada uno.

Una vez controlada la situación y efectuadas las detenciones, los elementos policiacos se retiraron del sector, quedando el caso en manos de las autoridades ministeriales.

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