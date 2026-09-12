Joaquín Díaz Mena destaca respaldo de Claudia Sheinbaum al Renacimiento Maya en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el evento “Honestidad y Resultados” realizado este sábado en Mérida, donde destacó el compromiso de la mandataria con el país y con el estado.

Señaló que Yucatán la recibe “con los brazos abiertos, con esperanza y gratitud”, al reconocer su trabajo al frente del Gobierno de México.

Durante su mensaje, Díaz Mena resaltó la historia y el orgullo del pueblo maya, al recordar que generaciones atrás muchas familias estuvieron sometidas por deudas de las que no podían escapar.

En este contexto, destacó las luchas sociales que marcaron la historia de Yucatán y la defensa de los derechos de los habitantes del estado.

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El mandatario estatal recordó también la figura de Felipe Carrillo Puerto, quien hace 103 años encabezó desde Yucatán una etapa de transformación política y social, con acciones relacionadas con la división de tierras, el impulso a la educación y la defensa de las causas populares.

Señaló que parte de esas ideas permanecen vigentes en los proyectos que actualmente se desarrollan en la entidad.

Díaz Mena afirmó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum retoma principios asociados con el legado de Carrillo Puerto para convertirlos en acciones de gobierno.

Entre los programas que mencionó se encuentran los apoyos dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes, como parte de las políticas sociales impulsadas durante la actual administración federal.

En materia de salud, el gobernador destacó los trabajos y compromisos relacionados con el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, al considerar que representan una mayor atención para los yucatecos.

También mencionó la ampliación de la oferta educativa con la llegada de nuevas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, así como los proyectos de la Universidad Tecnológica del Mar y la Universidad Benito Juárez.

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En vivienda, Díaz Mena señaló que se contempla una meta de 70 mil casas para Yucatán mediante los programas del Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). A esto sumó proyectos de infraestructura como el inicio de la tercera etapa del Puerto de Altura de Progreso, las obras del Tren Maya de carga, el gasoducto Mayakan y acciones para fortalecer el sistema eléctrico de la entidad.

El gobernador también destacó la coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Yucatán.

Asimismo, mencionó la puesta en marcha del Plan Bienestar Metropolitano, con el que se busca atender el sistema de agua potable de Mérida y su zona conurbada, además de impulsar obras relacionadas con vialidades y seguridad.

Al finalizar, Díaz Mena agradeció a Claudia Sheinbaum por el respaldo brindado a Yucatán y al proyecto del Renacimiento Maya.

Señaló que las acciones emprendidas en materia social, educativa, de salud, vivienda, infraestructura, agua, energía y seguridad forman parte de una agenda que, dijo, se desarrolla de manera coordinada entre el Gobierno de México y el Gobierno estatal.