Sheinbaum le cumple a Campeche: Anuncia millonaria inversión en obras, vivienda y apoyos sociales

Ni la amenaza de lluvia, ni los truenos que por ratos se dejaron escuchar sobre la capital, amedrentaron el ánimo de miles de campechanos que abarrotaron la Concha Acústica y sus alrededores para arropar a Mandataria en su octava visita oficial al Estado.

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En esta ocasión, la jefa del ejecutivo federal regresó para cumplir su palabra de mantener un Gobierno cercano y transparente, con honestidad y resultados.

Desde las cinco de la tarde, los límites del circuito Baluartes y el barrio de San Román cobraron vida; miles de personas empezaron a arribar en transporte público, vehículos particulares, e incluso caminando, para alcanzar un lugar y escuchar los anuncios de la Presidenta.

En punto de las 6:30 de la tarde Claudia Sheinbaum arribó al recinto, lo hizo en medio de innumerables muestras de apoyo y el afecto recíproco que Campeche le ofrece en cada visita.

Miles de campechanos abarrotaron la Concha Acústica pese a la amenaza de lluvia y los truenos.

Entre aplausos, vítores y diversas manifestaciones de respaldo y agradecimiento, la mandataria llegó hasta el presídium para ocupar su lugar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que los Programas para el Bienestar del Gobierno de México son únicos en el mundo e informó que en Campeche benefician a 385 mil 811 personas con una inversión de 8 mil 478 millones de pesos.

“El presupuesto se le regresa al pueblo. ¿De qué manera? En obra pública y en los Programas de Bienestar, únicos en México. Ningún país del mundo tiene los Programas del Bienestar. Solo en México por Constitución, si llegas a los 65 años: Pensión Universal para el Adulto Mayor y cada año tiene que aumentar con la inflación”, indicó desde la Concha Acústica.

En obra pública destacó la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Tren Ligero de Campeche, el mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, la ampliación a cuatro carriles de la carretera Macuspana a Escárcega y los Caminos Artesanales para las comunidades indígenas.

Además de la rehabilitación del ramal a Palizada, la construcción de un Acueducto para llevar mil 300 litros por segundo a Campeche, la construcción de 27 mil 450 Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 47 mil 872 familias y la edificación de más escuelas preparatorias Margarita Maza.

En infraestructura hospitalaria resaltó la construcción del nuevo Hospital Dra. María del Socorro en Ciudad del Carmen, la inauguración del Centro de Salud El Naranjo, en Candelaria, la rehabilitación del Hospital de Gineco Pediatría y anunció la construcción de 186 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud. Además, la inauguración de la Planta de Pasteurización de Leche, la entrega directa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a 242 comunidades, la construcción de 14 Centros LIBRE para mujeres, así como la edificación de un nuevo Centro Deportivo de México Imparable y cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS.

El presupuesto se le regresa al pueblo en obra y programas.

Informó que en las últimas dos semanas ha visitado 15 estados de la República como parte de los recorridos Honestidad y Resultados, que concluirán el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

Se instaló un módulo de atención ciudadana en el sitio

Tras realizar una consulta a mano alzada, el pueblo de Campeche también aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma constitucional que la Jefa del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión para que las y los futuros gobernadores, así como aquellos que aspiren a la presidencia de México solo tengan una nacionalidad y juren a una sola bandera: la de México.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reconoció y agradeció a la Presidenta por impulsar los Programas para el Bienestar como amor convertido en política pública y confió que esas políticas públicas se conviertan en derechos y esos derechos en justicia social.

Uno de los anuncios que más llamó la atención de los jóvenes fue la construcción de un Centro Comunitario México Imparable en Campeche, aunque no se detallaron la ubicación, inversión ni fecha de inicio de los trabajos. Estos espacios están diseñados para fomentar actividades deportivas, culturales, comunitarias y de integración social.

Las banderas de México y el grito de “¡Presidenta!” no faltaron

Sheinbaum destacó la operación de la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, mediante la cual la producción de los ganaderos campechanos será procesada en la entidad y distribuida a otros puntos de la República Mexicana. “Ahora hicimos el Plan Campeche. Ya la leche viene de productores de Campeche, aquí se pasteuriza y nos la llevamos a otros lugares de la República”, expresó la mandataria. La planta fue inaugurada en mayo de 2026 en el Parque Bicentenario de San Francisco de Campeche, con una inversión superior a los 130 millones de pesos. Tiene capacidad para procesar hasta 100 mil litros diariamente y cuenta con nueve centros regionales de acopio. El proyecto beneficia a productores de Campeche y otros estados del sureste, además de abastecer a más de 200 mil derechohabientes del Programa de Abasto Social en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La mandataria recordó que anteriormente parte de la leche distribuida a bajo costo era importada, mientras que ahora se busca que toda sea producida en México. Añadió que el Plan Campeche también pretende elevar la producción de arroz y carne en la entidad.

La mandataria detalló que en la entidad los beneficiarios se distribuyeron en los siguientes Programas para el Bienestar: 92 mil 745 de la Pensión para Adultos Mayores, 23 mil 984 de la Pensión para Personas con Discapacidad, 11 mil 410 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 34 mil 249 de la beca Benito Juárez, 19 mil 202 de Sembrando Vida, 35 mil 25 de Fertilizantes Gratuitos, 22 mil 897 de Producción para el Bienestar, 627 escuelas de Educación Básica y 43 de Educación Media Superior de La Escuela es Nuestra; además de la Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, la beca Rita Cetina para uniformes y útiles en primaria, la beca Rita Cetina para secundaria, y en Campeche, la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Educación Superior.

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También, en materia educativa confirmó la construcción de un tecnológico en Calakmul y nuevas preparatorias del modelo Margarita Maza, como parte de la estrategia para ampliar los espacios disponibles para los jóvenes. También recordó que estudiantes universitarios de Campeche serán incorporados a la beca Gertrudis Bocanegra. Este apoyo se sumará a las becas destinadas a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.

JGH