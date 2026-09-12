Clima en Campeche hoy sábado: Calor de hasta 45°C y lluvias sorprenden este fin de semana

El estado de Campeche enfrenta un fin de semana marcado por condiciones climáticas extremas: un calor sofocante que podría alcanzar hasta 45 grados Celsius se combina con probabilidad de chubascos y tormentas aisladas, producto de la interacción entre canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas y la aproximación de la onda tropical 39 a la península de Yucatán.

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Este escenario, según el Servicio Meteorológico Nacional, exige que la población extreme precauciones, especialmente ante los cambios bruscos de temperatura y la exposición prolongada al sol.

Mientras la onda tropical número 38 avanza hacia el oeste del país y deja de afectar directamente a la entidad, la número 39 se acerca a la región, incrementando la inestabilidad atmosférica. Este fenómeno, sumado a los sistemas de baja presión que se mantienen en el interior de la República Mexicana, genera un panorama complejo: por un lado, temperaturas máximas que rondan entre los 40 y 45 grados; por otro, probabilidad de lluvias intermitentes que, aunque no serán generalizadas, podrían presentarse de forma repentina y con intensidad variable.

Para este sábado, el SMN pronostica intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros en diferentes zonas del estado. Los vientos soplarán entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 km/h, especialmente en áreas costeras, lo que puede provocar encharcamientos en zonas bajas y afectaciones a actividades al aire libre, especialmente en comunidades rurales y pesqueras.

El calor, por su parte, se mantiene como el factor dominante. Las altas temperaturas no solo incomodan, sino que representan un riesgo real para la salud, principalmente para adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre. La sensación térmica, agravada por la humedad característica de la región, puede elevarse aún más, incrementando el riesgo de golpes de calor, deshidratación y agotamiento.

De domingo a martes, se prevén lluvias aisladas en el estado. Aunque no se esperan tormentas generalizadas, la recomendación es clara: no exponerse innecesariamente a los cambios bruscos de temperatura, cubrirse ante posibles chubascos repentinos y evitar actividades en zonas de riesgo, como ríos crecidos, arroyos o laderas inestables. Los pescadores, en particular, deben extremar precauciones al salir al mar, ya que las rachas de viento y las olas podrían aumentar de forma imprevista.

JGH