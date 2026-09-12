Diabetes aumenta en Campeche: Más de 4 mil 500 casos en 2026 y las mujeres son las más afectadas

La Secretaría de Salud del Gobierno de México confirmó un total de 4 mil 548 casos de Diabetes Mellitus tipo II en Campeche en lo que va de 2026, distribuidos en mil 836 hombres y 2 mil 712 mujeres. Según el informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tan solo en la última semana se diagnosticaron 138 campechanas y campechanos con este padecimiento.

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En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 3 mil 506 casos, la Entidad experimentó un incremento de mil 42 casos en 2026, lo que representa un crecimiento del 29.72 por ciento en el número de pacientes que dieron positivo a la enfermedad.

A nivel regional, la Península de Yucatán acumula un total de 16 mil 303 casos de Diabetes Mellitus tipo II durante el presente año, distribuidos entre las tres Entidades Federativas.

En primer lugar se ubica Yucatán, con 6 mil 158 casos acumulados, 2 mil 603 hombres y 3 mil 555 mujeres, lo que representa el 37.77 por ciento del total peninsular. En segundo lugar se sitúa Quintana Roo, con 5 mil 597 casos acumulados, 3 mil 222 hombres y 3 mil 876 mujeres. Mientras que en tercer lugar se encuentra Campeche, con 4 mil 548 casos acumulados, mil 836 hombres y 2 mil 712 mujeres, abarcando el 27.90 por ciento del total peninsular.

A nivel nacional, las Entidades con mayor número de casos acumulados en el país son México, con 42 mil 90 casos: 17 mil 517 hombres y 24 mil 573 mujeres; Ciudad de México, con 29 mil 69 casos: 12 mil 632 hombres y 16 mil 437 mujeres; Jalisco, con 24 mil 794 casos: 10 mil 697 hombres y 14 mil 97 mujeres; Veracruz, con 20 mil casos: 7 mil 921 hombres y 12 mil 69 mujeres; y Baja California, con 21 mil 651 casos: 9 mil 472 hombres y 12 mil 179 mujeres.

En el extremo opuesto, los Estados con menos casos son Tlaxcala, con 3 mil 188 casos, mil 282 hombres y mil 906 mujeres; Aguascalientes, con 4 mil 62 casos, mil 776 hombres y 2 mil 286 mujeres; Baja California Sur, con 3 mil 43 casos, mil 414 hombres y mil 629 mujeres; Colima, con 3 mil 812 casos, mil 701 hombres y 2 mil 111 mujeres; y Campeche, con 4 mil 548 casos, mil 836 hombres y 2 mil 712 mujeres.

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre, debido a deficiencias en la producción o en la acción de la insulina, una hormona secretada por el páncreas.

En la Diabetes Mellitus tipo II, la forma más común de este padecimiento, las células del cuerpo presentan resistencia a la insulina, lo que impide que el organismo aproveche adecuadamente la energía de los alimentos. Entre sus principales causas y factores de riesgo destacan el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, una alimentación alta en carbohidratos refinados y grasas, así como las predisposiciones genéticas o los antecedentes familiares.

JGH