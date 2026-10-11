Investigan fuga de “El Abuelo” del penal de San Francisco Kobén en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo Cristóbal C.E., alias “El Abuelo”, quien logró escapar del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, quién usó el área de Juzgados, donde habría evadido la vigilancia de los custodios y de la Policía Penitenciaria.

El interno habría escapado durante la mañana del viernes, lo que activó un operativo de búsqueda bajo el Código Rojo.

Cerca de siete horas después, fue localizado y detenido en el Centro Histórico de la ciudad, cuya autoridad ministerial busca determinar las circunstancias en las que ocurrió la fuga y establecer si existió alguna omisión o participación de servidores públicos en los hechos.