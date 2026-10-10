¿Un día fuera del penal? Investigan cuándo y cómo escapó reo del Cereso de Kobén, en Campeche

La fuga de un reo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén ocasionó un despliegue policiaco en esa comunidad y en diversas zonas de la capital, hasta que finalmente fue capturado casi siete horas después de reportarse su “desaparición”.

Noticia Destacada Confirman captura del interno que se fugó del Cereso de Kobén en Campeche

Hasta el momento se desconoce cómo burló los filtros, lo que causó críticas contra el nivel de seguridad en ese centro penitenciario, encabezado por Luis Alberto Calva.

Los custodios activaron el protocolo de búsqueda contra el reo tras no ser localizado durante el pase de lista, generando el despliegue de elementos policiales, de la Guardia Nacional y ministeriales.

La fuga fue alertada alrededor de las 7:00 horas, cuando los celadores se percataron de que Cristóbal E. C., alias “El Abuelo”, quien está sujeto a una vinculación a proceso por corrupción de menores, no contestaba, causando que los uniformados revisaran el interior de la celda.

Al no ser localizado, se implementó un protocolo de búsqueda dentro del penal, el cual concluyó a las 9:40 horas. Al no ser encontrado, se desplegó un dispositivo de seguridad por parte de elementos estatales, la Guardia Nacional y efectivos ministeriales, tanto en el poblado de San Francisco Kobén como en la carretera federal Campeche-Mérida y otras localidades cercanas.

Con el paso del tiempo y al no obtener resultados favorables, el dispositivo se trasladó a la ciudad, lo que ocasionó al menos tres avistamientos de una persona con las características de Cristóbal E. C.

Uno ocurrió en el barrio de Santa Ana, sobre la avenida Revolución, cuando presuntamente ingresó a una estética para pedir dinero; sin embargo, en ese punto se descartó que se tratara del “fugado”, ya que era un indigente. Posteriormente, en el barrio de Guadalupe, sobre la avenida Miguel Alemán, también se retuvo a un sospechoso, pero nuevamente se descartó que se tratara de “El Abuelo”.

El tercer incidente ocurrió sobre la calle 8, entre 53 y 49, en la zona Centro, donde se observó al sujeto. Al verse descubierto, este intentó correr, pero fue cercado por la Policía Turística, agentes del Departamento de Inteligencia, ministeriales y uniformados motorizados, quienes lograron someterlo.

En un primer momento negó ser la persona a quien buscaban, pero finalmente se confirmó su identidad. Cristóbal “N” fue esposado y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde se investigará cómo pudo escapar, trasladarse y desde qué hora pudo hacerlo. Se presume que pudo haber escapado desde el pasado jueves 8 de octubre, durante el horario de visita, y se dieron cuenta hasta un día después.

JGH