Más de 4 mil campechanos fueron diagnosticados con alguna infección respiratoria aguda en una semana

Durante la última semana, al menos 4 mil 441 personas fueron diagnosticas con alguna infección respiratoria aguda (IRAS)en Campeche, según cifras del más reciente reporte epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud federal.

En tanto que la Secretaría de Salud Estatal reconoce que, en lo que va del año, se han brindado 170 mil consultas a pacientes con síntomas de infecciones respiratorias, de este total, 119 mil 941 casos resultaron positivos según confirma el mismo reporte epidemiológico nacional, lo que representa 2 mil 2 casos más que los 117 mil 939 reportados durante el mismo periodo de 2025.

La Secretaría de Salud local alertó que este tipo de enfermedades pueden complicarse y derivar en neumonía por lo que es necesario tomar las previsiones necesarias y completar los esquemas de vacunación correspondientes. La dependencia también alertó sobre los riesgos adicionales que representan la influenza y el Covid-19 durante la temporada invernal.

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Ante este panorama, este lunes arrancó la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, así como la jornada de inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH), con la que las autoridades sanitarias buscan reforzar la protección de la población mediante la aplicación de más de 364 mil dosis contra la influenza y el Covid-19, además de las vacunas contempladas para prevenir enfermedades asociadas a la infección.

Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche evitó pronunciarse sobre las quejas de derechohabientes que acuden a consulta con síntomas relacionados con Covid-19 e influenza y que, ante la presunta falta de pruebas clínicas, reciben el alta médica con diagnósticos inciertos.

La institución, encabezada por Flor Irene Rodríguez Melo, argumentó que no podía emitir una postura al respecto, por lo que se desconoce si existe desabasto de pruebas para diagnosticar estos padecimientos. No obstante, rechazó que haya saturación en los servicios médicos por la atención de pacientes con este tipo de infecciones respiratorias.

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El director de Servicios de Salud de la dependencia estatal, Miguel Briceño Dzib, informó que la meta para esta temporada es aplicar más de 257 mil vacunas contra la influenza y más de 107 mil contra el Covid-19. Explicó que ambas inmunizaciones fueron actualizadas para ofrecer protección frente a los principales agentes que circulan actualmente.

Detalló que la vacuna contra la influenza protege contra dos subtipos de influenza A, H1N1 y H3N2, así como contra un tipo de influenza B. Para la inmunización contra el Covid-19 se utilizarán biológicos de “Moderna” y “Pfizer”.

La vacunación estará dirigida prioritariamente a niñas y niños a partir de los seis meses de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades o condiciones que incrementen el riesgo de complicaciones. Briceño Dzib exhortó a estos grupos a acudir a los servicios de salud para recibir las dosis correspondientes, pues durante el invierno aumentan las probabilidades de contagio y de desarrollar cuadros graves.

De manera paralela, la campaña contra el VPH contempla la aplicación de la vacuna nonavalente, que protege contra nueve tipos del virus. Está dirigida a niñas de quinto grado de primaria y a menores de 11 años no escolarizadas, así como a adolescentes y personas pertenecientes a grupos de riesgo que cumplan con los criterios establecidos. Esta inmunización busca prevenir infecciones relacionadas con distintos tipos de cáncer y otras enfermedades asociadas al virus.

La Secretaría de Salud destacó que la vacunación constituye una de las principales medidas de prevención colectiva y reiteró el llamado a proteger especialmente a los sectores más vulnerables, con el objetivo de reducir complicaciones, hospitalizaciones y riesgos durante la temporada invernal.