“Para mí es un abuso, es mucho dinero”: Denuncian al Monte de Piedad en Campeche por excesivo cobro de intereses

Al considerar excesivo el cobro de intereses por las prendas empeñadas durante el año que permanecieron cerradas las sucursales de Nacional Monte de Piedad debido a la huelga de sus trabajadores, clientes anunciaron que denunciarán los presuntos abusos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Esto ocurre a una semana de que la institución reanudara sus operaciones, luego de alcanzar un acuerdo con el sindicato de trabajadores, quienes exigían un incremento salarial. Durante el periodo de cierre, los usuarios tampoco pudieron recuperar sus prendas, lo que impidió que muchos las utilizaran para volver a empeñarlas y obtener recursos para cubrir sus deudas.

Ante la inconformidad, decenas de clientes acudieron a la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para denunciar los elevados cobros de intereses. Sin embargo, personal de la institución les aclaró que esa no era la instancia competente para atender sus quejas y que debían acudir a la Profeco, al tratarse de servicios de consumo y no de carácter financiero.

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“En mi caso, vine a preguntar por mi prenda, cuya deuda era de tres mil 700 pesos, pero ahora me dicen que tengo que pagar cuatro mil 600. Para mí es un abuso, es mucho dinero, sobre todo porque ellos tardaron un año en reabrir sus sucursales, sin pensar en los perjuicios que ocasionaron a los clientes que no pudimos recuperar nuestras prendas ni volver a empeñarlas para resolver nuestros problemas económicos. Por eso iré a la Profeco a denunciar este abuso y ver si las autoridades pueden darme una solución”, manifestó Baltazar Can.

Otros usuarios aseguran que los intereses aumentaron considerablemente durante el cierre, como ocurrió con Carmita Sambrano, quien señaló que su deuda pasó de seis mil a 18 mil pesos por una soguilla que dejó empeñada.

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“La verdad, no pude ir a pagar y ahora me están cobrando mucho para recuperar mi prenda. Quiero sacar mi soguilla, cuya deuda era de seis mil pesos antes de la huelga, que comenzó el primero de octubre del año pasado, pero ahora el recargo es de 18 mil pesos. ¿Cuánto más voy a tener que pagar? Es muchísimo y, la verdad, estoy pensando en perderla por todos los años que tardaría en liquidar la deuda”, expresó.

Sambrano agregó que muchas personas se retiran de las sucursales con tristeza al considerar injusto que deban asumir las consecuencias económicas del cierre, una situación que, afirmó, no fue responsabilidad de los clientes. “Entiendo que cobren lo atrasado, pero no lo demás. Ellos debieron congelar la deuda”, sostuvo.

Por otra parte, algunos usuarios que continuaron pagando sus compromisos mediante la aplicación de la institución recibieron una bonificación del 35 por ciento en los intereses, según los testimonios recabados.

“Nos están bonificando a quienes cuidamos nuestro historial crediticio, así que se podían realizar los pagos en los OXXO o en los bancos”, comentó Irma Gómez, usuaria de Monte de Piedad.

Ante esta situación, los afectados esperan que las autoridades correspondientes revisen los cobros aplicados durante el periodo de huelga y determinen si existen irregularidades, mientras buscan alternativas para recuperar sus prendas sin tener que cubrir cantidades que consideran excesivas.