Síguenos

Última hora

México

Detienen a exfuncionario de Samuel García por presunta violencia vicaria y violación

Campeche / Sucesos

Vuelca tráiler en la Carmen-Campeche: Reportan presunta rapiña cerca de Villamar

Un tráiler volcó sobre la carretera federal Carmen-Campeche, cerca de Villamar, en Champotón. No se reportan lesionados y autoridades investigan las causas del accidente.

Por Jorge May

2 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Se sale de la carretera y vuelca tráiler cerca de Villamar; no hay lesionados
Se sale de la carretera y vuelca tráiler cerca de Villamar; no hay lesionados / Especial

La mañana de este jueves, se registró una volcadura sobre la carretera federal Carmen - Campeche, a escasos metros de llegar al poblado de Villamar, perteneciente al municipio de Champotón.

Un enjambre de abejas provocó el cierre de calles en la colonia Venustiano Carranza de Champotón.

Noticia Destacada

Enjambre de abejas provoca cierre de calles y movilización de Protección Civil en Champotón

De acuerdo con los datos recabados, el accidente habría ocurrido alrededor de las 8:00 horas en el tramo federal antes referido cuando el guiador de la pesada unidad se salió de la cinta de rodamiento.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron dicho accidente, y tampoco hay reportes de personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes procedieron a abanderar la zona, mientras que una grúa del servicio particular se está encargando de las maniobras correspondientes para sacar a la pesada unidad de la zona de maleza.

Trascendió que, tras la volcadura, hubo actos de rapiña; sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar