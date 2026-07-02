Vuelca tráiler en la Carmen-Campeche: Reportan presunta rapiña cerca de Villamar

La mañana de este jueves, se registró una volcadura sobre la carretera federal Carmen - Campeche, a escasos metros de llegar al poblado de Villamar, perteneciente al municipio de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el accidente habría ocurrido alrededor de las 8:00 horas en el tramo federal antes referido cuando el guiador de la pesada unidad se salió de la cinta de rodamiento.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron dicho accidente, y tampoco hay reportes de personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes procedieron a abanderar la zona, mientras que una grúa del servicio particular se está encargando de las maniobras correspondientes para sacar a la pesada unidad de la zona de maleza.

Trascendió que, tras la volcadura, hubo actos de rapiña; sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

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JGH