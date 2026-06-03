Camioneta del Ingenio La Joya choca contra muro y sale de la carretera en Seybaplaya

A la altura de la zona conocida como Sihoplaya, una camioneta del Ingenio Azucarero La Joya se salió de la carpeta asfáltica en Seybaplaya, presuntamente al venir a exceso de velocidad. Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró la tarde de este miércoles, alrededor de las 15:00 horas, sobre la carretera federal Champotón-Campeche, entre Villamadero y Seybaplaya.

Trascendió que el guiador de esta unidad venía a exceso de velocidad y, al tomar una curva, perdió el control del volante, terminando fuera de la carretera; sin embargo, el peritaje oficial estará a cargo de las autoridades competentes.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar la zona y abordar al guiador, quien afirmó que se encontraba estable. Tras su arribo, encontraron a una unidad fuera de la cinta de rodamiento, con la parte frontal toda destruida, dentro de una zona de maleza, a la altura del hotel Sihoplaya. Se impactó contra un muro de contención.

Por su parte, la unidad perteneciente al Ingenio Azucarero La Joya, una camioneta Nissan NP300, placas del Estado de Campeche, fue remolcada con el apoyo de una grúa del servicio particular.

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JGH