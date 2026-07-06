Aparatosa volcadura en la carretera Campeche-Champotón: vehículo termina entre la maleza

Un vehículo terminó volcado fuera de la cinta de rodamiento, entre la maleza, por la carretera federal Campeche Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró alrededor de las 16:00 horas cerca de la localidad de Ciudad del Sol, sobre el tramo federal antes referido.

De manera preliminar, se presume que el exceso de velocidad habría sido la causa que originó este accidente, el cual, afortunadamente, solo dejó daños materiales de consideración.

Al sitio arribó la Guardia Nacional quien se encargó de abanderar la zona y abordar al guiador de la unidad siniestrada. Hasta el momento no hay mayor información al respecto.

JGH