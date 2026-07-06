Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Transporte MOBI en Chetumal: ¿Cuáles son las credenciales de la Tarifa Social?

Campeche / Sucesos

Aparatosa volcadura en la carretera Campeche-Champotón: vehículo termina entre la maleza

Un vehículo volcó sobre la carretera federal Campeche-Champotón, cerca de Ciudad del Sol. El accidente dejó daños materiales y movilizó a la Guardia Nacional.

Por Jorge May

6 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Vehículo vuelca sobre la carretera Campeche–Champotón.
Vehículo vuelca sobre la carretera Campeche–Champotón. / Especial

Un vehículo terminó volcado fuera de la cinta de rodamiento, entre la maleza, por la carretera federal Campeche Champotón.

Espectacular avistamiento de flamencos sorprende a visitantes de Isla Arena

Noticia Destacada

¡Regalo de la naturaleza! Flamencos engalanan la entrada de Isla Arena y cautivan a turistas

De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró alrededor de las 16:00 horas cerca de la localidad de Ciudad del Sol, sobre el tramo federal antes referido.

De manera preliminar, se presume que el exceso de velocidad habría sido la causa que originó este accidente, el cual, afortunadamente, solo dejó daños materiales de consideración.

Al sitio arribó la Guardia Nacional quien se encargó de abanderar la zona y abordar al guiador de la unidad siniestrada. Hasta el momento no hay mayor información al respecto.

JGH

Te puede interesar