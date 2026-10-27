Buscan a Gizell Guadalupe, estudiante de 14 años desaparecida en Campeche; salió de su casa y no regresó

Una adolescente de 14 años de edad es buscada en Campeche, luego de que saliera de su domicilio en la colonia Tomás Aznar durante la mañana del lunes 26 de octubre y desde entonces se desconozca su paradero, por lo que las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

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Se trata de Gizell Guadalupe Arroyo Manzanilla, quien fue vista por última vez alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando salió de su vivienda vestida con el uniforme de la Escuela Secundaria Técnica número 28, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), la menor llevaba una camisa beige, falda de cuadros verdes, calcetas largas blancas y zapatos escolares negros. Además, portaba una mochila negra de la marca Adidas.

¿Cómo identificar a Gizell Guadalupe?

La adolescente mide aproximadamente 1.55 metros de estatura, es de complexión robusta, tez morena clara, cara redonda, ojos cafés oscuros y cabello negro, lacio y a la altura de los hombros.

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Entre sus señas particulares destacan una cicatriz circular debajo del pómulo derecho y un lunar en el pómulo izquierdo, características que podrían facilitar su identificación.

¿Dónde reportar información sobre su paradero?

Ante su desaparición, la Fiscalía de Campeche pidió la colaboración de la población para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Quienes cuenten con datos que ayuden a localizar a Gizell Guadalupe Arroyo Manzanilla pueden comunicarse al teléfono 981 81 1 94 00, proporcionado por la dependencia estatal.

JGH