Morena responde a señalamientos contra aspirante en Quintana Roo; Ariadna Montiel defiende participación de mujeres

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, defendió la participación de las mujeres en los procesos internos del partido, luego de ser cuestionada sobre la presunta formación de bloques entre aspirantes hombres que podrían afectar las posibilidades de una mujer para encabezar el proyecto político en Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Durante su conferencia de prensa semanal, la dirigente sostuvo que las mujeres cuentan actualmente con mayores oportunidades de participación política y aseguró que Morena ha impulsado medidas para ampliar su representación en cargos de elección popular.

Montiel señaló que las aspirantes deben mantener su trabajo territorial y destacó que el partido ha aplicado ajustes de género para incrementar la presencia femenina en sus procesos de selección.

Ariadna Montiel responde sobre posible bloqueo a aspirante en Othón P. Blanco

Al ser cuestionada sobre cuatro aspirantes varones que presuntamente se agruparon en dos bloques frente a una mujer interesada en encabezar el proyecto de Morena en Othón P. Blanco, la dirigente destacó los avances de la participación femenina.

Sin embargo, no confirmó la existencia de esos bloques ni anunció una investigación específica sobre los señalamientos en Quintana Roo.

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Montiel sostuvo que las mujeres de Morena han obtenido espacios a partir de su trabajo político y los resultados de los mecanismos internos de selección.

Morena destaca ajustes de género para ampliar participación femenina

La dirigente recordó que el partido realizó ajustes de género en sus procesos internos para incrementar la participación de mujeres, incluso más allá de los criterios mínimos establecidos en la legislación electoral.

Como ejemplo, mencionó la selección de 17 coordinadoras, quienes, según explicó, obtuvieron resultados favorables en las encuestas internas.

"Todas y cada una, como ustedes conocieron las encuestas, ganaron su encuesta", afirmó.

También destacó que los bloques de competitividad han permitido que las mujeres participen en territorios con distintas posibilidades electorales, en lugar de concentrar sus candidaturas en espacios de menor competitividad.

Ariadna Montiel llama a las aspirantes de Morena a fortalecer su trabajo territorial

La presidenta nacional de Morena atribuyó parte del avance de la representación femenina al cambio en las condiciones de participación política y al impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, recordó que el partido ha promovido candidaturas de mujeres a gubernaturas y otros cargos de representación.

Ante las inquietudes sobre posibles obstáculos para las aspirantes, Montiel llamó a las militantes a continuar sus actividades de organización y contacto con la ciudadanía.

"Lo que yo le diría a todas las compañeras que están participando, pues es que, como todo mundo, a caminar, andar, a trabajar", expresó.

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