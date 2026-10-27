Presidenta de México cuestiona paro de Canacar a pesar de que: “Había diálogo abierto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó el paro de transportistas realizado el lunes 26 de octubre de 2026 en distintas carreteras del país y señaló que algunos de sus organizadores sostuvieron una reunión con el dirigente nacional del PRI días antes de las movilizaciones.

Durante la conferencia mañanera de este martes 27 de octubre, desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el Gobierno federal mantiene abiertas las mesas de negociación con el sector del autotransporte de carga, por lo que consideró innecesario interrumpir la circulación vehicular.

Sheinbaum destacó que la mayoría de las organizaciones transportistas no participaron en las protestas y precisó que las movilizaciones fueron convocadas por un sector de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Sheinbaum cuestiona reunión de transportistas con dirigente del PRI

La presidenta señaló que integrantes del grupo que convocó al paro se reunieron días antes con el presidente nacional del PRI, encuentro que, aseguró, fue difundido en las redes sociales del dirigente partidista.

"¿Por qué tenían que parar ayer, cerrar la circulación, si había diálogo?", cuestionó.

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Al preguntarle si consideraba que las movilizaciones tenían una intención política, Sheinbaum evitó afirmarlo directamente.

"Yo solo doy los hechos", respondió, aunque insistió en que le llamaba la atención la coincidencia entre la reunión partidista y las protestas carreteras.

Sheinbaum defiende cambios fiscales para empresas transportistas

Sobre las demandas de Canacar, la presidenta reiteró que el Gobierno federal está dispuesto a dialogar, pero rechazó mantener beneficios fiscales que, a su juicio, favorecen a un grupo reducido de grandes empresas.

Explicó que la Secretaría de Hacienda propuso reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder a un estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes.

Según la mandataria, la modificación afecta únicamente a un sector pequeño del autotransporte y busca evitar que las empresas acumulen beneficios fiscales por un mismo gasto.

"Lo que no puede haber es la defensa de privilegios", sostuvo Sheinbaum.

Canacar acepta diálogo con Segob tras paro nacional de transportistas

Sheinbaum confirmó que las organizaciones convocantes aceptaron iniciar conversaciones con la Secretaría de Gobernación, aunque reiteró que las mesas de trabajo estaban disponibles desde antes de las protestas.

Por su parte, Canacar explicó que había solicitado la intervención de funcionarios del más alto nivel del Gobierno federal para alcanzar acuerdos con plazos definidos.

La cámara también ha señalado que sus demandas no se limitan a los estímulos fiscales, pues incluyen medidas contra los robos, las extorsiones y la inseguridad en las carreteras.

De acuerdo con información difundida este martes, las organizaciones transportistas anunciaron el inicio de mesas de diálogo con Gobernación, pero no precisaron si suspenderían las movilizaciones.

La presidenta reiteró que su administración mantendrá abiertos los canales de negociación para atender las demandas del sector, aunque insistió en que las protestas del lunes ocurrieron pese a la disposición del Gobierno federal para dialogar.

IO