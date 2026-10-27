Morena pide investigar a Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova; aún no define candidato para presidir el INE

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una investigación sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala como en gestiones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su conferencia de prensa semanal, la dirigente señaló que Morena busca garantizar certeza jurídica y política rumbo al proceso electoral de 2027, por lo que consideró necesario esclarecer los señalamientos sobre posibles irregularidades dentro del organismo.

Montiel también aclaró que la designación de la nueva presidencia del INE corresponde a la Cámara de Diputados y no dio a conocer algún nombre que Morena impulse para ocupar el cargo.

Morena pide auditoría al INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

Ariadna Montiel consideró que la decisión de Guadalupe Taddei de separarse de la presidencia del INE fue adecuada ante los cuestionamientos públicos relacionados con su gestión.

Sin embargo, sostuvo que la renuncia no debe impedir que continúen las investigaciones sobre las contrataciones señaladas.

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La dirigente pidió que la ASF determine el alcance de las posibles irregularidades y establezca si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.

"Nosotros no somos jueces ni ministerios públicos, pero a todas luces la Auditoría Superior de la Federación deberá investigar y dar los resultados del caso", expresó.

Montiel insistió en que, si las investigaciones acreditan responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.

Morena pide investigar también las contrataciones del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova

La presidenta de Morena planteó que las auditorías no se limiten a la administración de Guadalupe Taddei, debido a que algunos de los proveedores cuestionados habrían mantenido relaciones comerciales con el instituto desde años anteriores.

"Si hay que investigar lo que hay que investigar de ahora al pasado, que se investigue", afirmó.

Montiel consideró necesario realizar una revisión histórica de las contrataciones para conocer cuándo comenzaron, cómo se desarrollaron y si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos.

Su postura coincide con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este martes pidió a la ASF auditar los contratos correspondientes a las administraciones de Taddei y Lorenzo Córdova.

¿Quién sustituirá a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE?

Ariadna Montiel explicó que la designación definitiva de la nueva presidencia del Consejo General corresponde a la Cámara de Diputados, por lo que Morena estará atento al procedimiento legislativo.

La dirigente recordó que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, había estimado un plazo aproximado de cinco semanas para concluir la selección.

Señaló que el partido espera que la persona elegida garantice el funcionamiento institucional del INE y la organización de las elecciones de 2027.

También destacó que el organismo cuenta con trabajadores especializados y con experiencia en la preparación de procesos electorales, lo que, desde su perspectiva, contribuye a su continuidad.

Ariadna Montiel pide certeza para las elecciones de 2027

La presidenta de Morena sostuvo que el relevo de Guadalupe Taddei debe desarrollarse con apego a la ley y sin afectar los trabajos de organización electoral.

"Desde Morena pedimos que haya certeza en el proceso electoral", señaló.

Montiel reiteró que las investigaciones deben esclarecer las denuncias, determinar si existieron responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

La dirigente no propuso aspirantes para la presidencia del INE y afirmó que su partido dará seguimiento tanto al procedimiento de designación en la Cámara de Diputados como a las revisiones que realice la Auditoría Superior de la Federación.

IO