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Ambulancia iba a atender un accidente y termina chocando contra auto en Ciudad del Carmen; hay un lesionado

Ambulancia de Protección Civil que acudía a una emergencia choca contra un auto en la avenida Isla de Tris en Ciudad del Carmen, dejando un lesionado y elevados daños.

Por Israel Lozano

27 de oct de 2026

1 min

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Ambulancia de Protección Civil choca contra automóvil en la avenida Isla de Tris
Ambulancia de Protección Civil choca contra automóvil en la avenida Isla de Tris / Israel Lozano

Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este martes en Ciudad del Carmen, luego de que una ambulancia de Protección Civil colisionara contra un automóvil particular sobre la avenida Isla de Tris, en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Solo se registraron daños materiales en el choque en Carmen

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De acuerdo con los primeros reportes, la unidad 21 de Protección Civil se dirigía a atender el reporte de un motociclista accidentado cuando al llegar al cruce con la calle José María Morelos y Pavón se produjo el encontronazo con un automóvil Volkswagen Vento color gris oscuro, cuyo conductor presuntamente intentó ganarle el paso a la unidad de emergencia para dirigirse a su trabajo.

La unidad de emergencia 21 acudía a brindar auxilio a un motociclista lesionado.
La unidad de emergencia 21 acudía a brindar auxilio a un motociclista lesionado. / Israel Lozano

La fuerza del choque provocó un corte de circulación donde la ambulancia impactó con su parte frontal el costado derecho del automóvil, dejándolo prácticamente doblado por el impacto, mientras que la unidad de socorro continuó avanzando varios metros antes de detenerse por completo.

El conductor del vehículo particular resultó lesionado y recibió una primera valoración por parte de los propios paramédicos de Protección Civil, para ser atendido posteriormente por la Cruz Roja Mexicana, en tanto que elementos de Tránsito Municipal y las compañías aseguradoras intervinieron para tomar conocimiento y llegar a un acuerdo por los daños.

JGH

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