Goteras y pisos mojados evidencian falta de mantenimiento en la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún

Las lluvias volvieron a evidenciar las deficiencias de mantenimiento en la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún, donde goteras, techos deteriorados, pisos mojados y cubetas para contener el agua forman parte del panorama que encuentran los pasajeros nacionales, quienes consideran urgente mejorar las instalaciones de la principal puerta de acceso turístico de Quintana Roo.

Más allá de las incomodidades, los testimonios recabados entre viajeros alertaron sobre los peligros que representan las superficies húmedas en una terminal con constante movimiento de personas. La situación también expone una imagen que contrasta con la promoción de Cancún como destino internacional: recipientes para recoger el agua que cae del techo, personal de limpieza que atiende continuamente los encharcamientos y usuarios que exigen mejores condiciones para esperar sus vuelos o recibir a sus familiares.

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La inconformidad vuelve a cuestionar el desempeño de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), concesionaria responsable de la operación, ante la obligación de garantizar espacios funcionales y seguros en todas sus terminales.

Yesenia, turista nacional que visita el destino y acudió al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) para recibir a familiares, reconoció que existen trabajos de reparación, pero consideró que la Terminal 2 requiere mayor atención debido al volumen de personas que transitan por ella. Expresó que la afluencia de usuarios hace necesario mejorar las instalaciones aeroportuarias.

La viajera comentó que ha observado labores de conservación en el aeropuerto, aunque planteó que podrían requerirse acciones más organizadas y una distribución equilibrada de los esfuerzos entre los distintos edificios. A su juicio, sería conveniente establecer un programa más detallado para atender las necesidades de cada área.

Los viajeros criticaron las filtraciones en el techo de uno de los principales recintos aéreos del país y exigieron medidas preventivas eficaces, en lugar de cubetas distribuidas por doquier / POR ESTO!

También señaló que existe una diferencia visible entre las instalaciones de las Terminales 2, 3 y 4, por lo que pidió dedicar mayores esfuerzos al primer edificio. Su testimonio apunta a un problema que va más allá de reparar las goteras durante las precipitaciones: hace falta un plan preventivo que permita corregir las filtraciones y preservar la infraestructura en condiciones adecuadas.

Miguel, turista regiomontano, consideró que las instalaciones deben conservarse en mejores condiciones y cuestionó la atención que recibe el edificio utilizado por numerosos viajeros nacionales. Afirmó que los usuarios enfrentan incomodidades y que las autoridades aeroportuarias deberían garantizar espacios en buen estado.

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El visitante resumió su petición en la necesidad de realizar labores generales y básicas de mantenimiento, enfocadas en resolver los desperfectos y conservar las instalaciones.

Además del riesgo de caídas, estas condiciones perjudican la comodidad de quienes llegan a Cancún o esperan la salida de sus vuelos, en un espacio que debería ofrecer seguridad y un servicio adecuado. La exigencia de los usuarios es concreta: que las labores preventivas no se limiten a colocar cubetas cuando llueve, sino que se corrijan las causas de las filtraciones y se mejoren los servicios básicos de una terminal por la que transitan miles de viajeros.